Gobernador de Madre de Dios no puede salir del país

Los gobernadores de las regiones del sur siguen en el ojo de la tormenta. El titular de la región Madre de Dios, Luis Guillermo Hidalgo Okimura, está impedido de salir del país por 18 meses. Ello fue dispuesto por la jueza de investigación preparatoria de Tambopata (Madre de Dios), Ángela Joanna Cornejo Valderrama. La decisión se tomó luego que el Ministerio Público acusara a la autoridad de cometer el delito de cohecho pasivo propio.

La decisión se tomó en base a la investigación que realiza el fiscal Anticorrupción, Dionisio Quicaño. Este logró determinar que Hidalgo Okimura pagó a un consejero regional , a través de otras personas, para que vote en sesión a favor de su viaje a China.

En el documento presentado por la fiscalía ante el juzgado, se menciona que el 12 de marzo de 2019 la autoridad de Madre de Dios, por intermedio de Ita Milagros Mesías Souza y Rosalín Viviana Mariño Sandoval, entregaron S/ 20 mil al consejero regional Dany York Celis Wiess, para que este vote a favor del gobernador y autorice su viaje. Las sesiones se desarrollaron el 26 de marzo y 06 de mayo del 2019.

Como prueba, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con un video de la supuesta entrega de dinero al consejero en una vivienda particular. En la filmación Rosalín Viviana Mariño señala al consejero que el “doctor” (que sería el gobernador) le ha señalado que lo apoye y le entregue el dinero. De acuerdo a la propia fiscalía, en la conversación también le piden al consejero que guarde los dos sobres de dinero entre su ropa interior para que cuando salgan de la vivienda nadie lo note.

En su defensa durante la investigación fiscal, Rosalín Viviana Mariño señaló que era un préstamo que le había hecho al consejero. Para la fiscalía no existen evidencias de ello, pues la supuesta prestamista no se dedica a dicho rubro y tampoco hay documentos que lo puedan probar. Además, en el video no se menciona ninguna suscripción de contrato de préstamo de dinero y tampoco es contado al momento de la entrega, por lo que no correspondería.

Asimismo, la fiscalía ha presentado la declaración del testigo protegido, quien señala que Rosalín Viviana Mariño e Ita Milagros Masías le han comentado que el gobernador Hidalgo les ha pedido que “presten” dinero a Dany Celis para que vote de su lado en las sesiones del consejo regional.

A estos graves elementos de convicción, según la resolución judicial, se suman que por ejemplo la autoridad regional vive en una casa alquilada, la cual no es la que figura en su ficha Reniec. Ello, a decir de la jueza, hace que no tenga un arraigo domiciliario de calidad.

Tendría planeado irse a Brasil

El arraigo laboral presentado por la defensa de Hidalgo Okimura, tampoco ha sido tomado en cuenta por el juzgado. Según el testigo protegido, este le escuchó decir a la autoridad que no le cuesta irse a Brasil ante los problemas legales que afronta. Además, que Hidalgo Okimura solo en el 2018 salió 18 veces a Brasil, según el reporte de migraciones

Para la defensa del gobernador, ello no es una causal de fuga. Afirmaron que los viajes que hizo fue por trabajo.