Cueto cuestiona efectividad de vacunas contra la COVID-19 sin sustento científico

El congresista de Renovación Popular José Cueto señaló que no cree en la efectividad de las vacunas contra la COVID-19, pese a que se ha demostrado científicamente que las dosis de Sinopharm, Pfizer, Sputnik V y demás brindan una protección de más del 90% frente al virus, y evita que se desarrollen síntomas graves que lleven a UCI y previene la muerte por la infección. El legislador, de todas maneras, se ha inoculado.

”No confío tanto en las vacunas. Tomo ivermectina cada 15 días. Creo yo que eso me protege más que (la vacuna). (¿Por qué se vacunó?) Porque es obligatorio. Si no me vacunaba, simplemente no me dejaban entrar a ningún lado”, señaló en declaraciones a ATV.

En este sentido, el parlamentario afirmó sentirse más protegido con la ivermectina, aunque la Organización Mundial de la Salud ha indicado que no se debería consumir tal medicamento para tratar o prevenir al SARS-CoV-2, ya que no hay evidencia científica que compruebe su eficacia para vencer al virus.

”Sigo pensando que es un virus creado por el hombre para forzar en el mediano plazo que haya controles de este tipo para coactar tu libertad. ¿Qué viene después? (Fue creado para) ejercer este tipo de dominios, porque de alguna manera te coactan”, añadió José Cueto.

Congresistas deberán vacunarse para ingresar al Parlamento

A partir del martes 21 de diciembre, los congresistas deberán acreditar que han recibido las dos dosis contra el coronavirus o que han iniciado el proceso de inmunización para poder ingresar al Congreso de la República. Así lo comunicó la Mesa Directiva.

En tanto, se conoce, según información de El Comercio, que cuatro parlamentarios de Perú Libre, uno de Renovación Popular y otro de Fuerza Popular, todavía no se vacunan.

En el caso de Perú Libre, están Américo Gonza Castillo, Janet Rivas Chacara, Wilson Quispe Mamani y Elizabeth Medina Hermosilla. De Renovación Popular es Noelia Herrera Medina y de Fuerza Popular, Luis Alegría García.