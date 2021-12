Inician acción de control inmediata a contrato ganado por proveedor que visitó a Pedro Castillo

Tras la difusión de un informe periodístico de Panorama que da cuenta de que el empresario proveedor de biodiésel Samir Abudayeh Giha fue declarado ganador de una licitación de 74 millones de dólares tras reunirse con el presidente Pedro Castillo, la Contraloría General de la República anunció medidas para conocer la legitimidad de dicho contrato.

“Contraloría informa el inicio de una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación relacionada a la adquisición de biodiésel B100 nacional en Petroperú”, comunicó en redes sociales el órgano encabezado por Nelson Shack.

La intervención de Contraloría se da tras conocerse que, el pasado 18 de octubre, Castillo Terrones recibió en Palacio de Gobierno al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; al gerente de Heaven Petroleum Op, Samir Abudayeh Giha, y a la investigada Karelim López.

Anuncio de Contraloría. Foto: captura Twitter

Según el registro de visitas de Palacio, los tres mencionados anteriormente estuvieron al interior del despacho presidencial entre las 09.25 a. m. y 11.10 a. m., con solo minutos de diferencia entre entradas y salidas de dicha sede.

Apenas dos semanas después del encuentro entre las partes, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiésel por la cuantiosa suma de $ 74 millones.

Sin embargo, el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, negó siquiera conocer tanto a Abudayeh como a Karelim López y afirmó que nunca se reunió con ellos. Precisó que conversa semanalmente con el jefe del Estado.