Congresistas que no acrediten vacunación no ingresarán al pleno este martes

La Mesa Directiva del Congreso de la República dispuso que los parlamentarios que no acrediten el inicio del proceso de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) no ingresarán al Hemiciclo del Palacio Legislativo este martes 21 de diciembre, donde se verá la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien ya sostuvo que no renunciará al cargo.

Asimismo, de acuerdo a información de Canal N, son seis legisladores que aún no habrían iniciado con el proceso de vacunación contra la COVID-19. Además, se señaló que tanto trabajadores como funcionarios del Congreso deberán mostrar un sticker, en su carnet de ingreso, el cual acredita que cuentan con las dos dosis de la vacuna.

Según El Comercio, cuatro parlamentarios de Perú Libre, uno de Renovación Popular y otro de Fuerza Popular, son los que todavía no se vacunan. En el caso de Perú Libre están Américo Gonza Castillo, Janet Rivas Chacara, Wilson Quispe Mamani y Elizabeth Medina Hermosilla.

PUEDES VER: Moción de censura contra el ministro de Educación se votará el martes 21

En esa misma línea están los congresistas Noelia Herrera Medina (Renovación Popular) y Luis Alegría García (Fuerza Popular). Herrera explicó que no se inmunizó por “temas médicos”, mientras Alegría señaló que se debe a “una decisión personal”.

El Congreso convocó una nueva sesión del Pleno para este martes 21 de diciembre a partir de las 11.00 a. m., a la cual se podrá asistir de manera presencial o virtual. En el Hemiciclo se debatirá y votará la moción de censura, presentada por Renovación Popular, contra Carlos Gallardo por los nombramientos cuestionados en la cartera que lidera y la filtración de la prueba de nombramiento docente.

La moción de censura sostiene que Gallardo no cuenta con la idoneidad necesaria para continuar en el cargo al ser una persona “más que cuestionada” debido a su supuesta pertenencia a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú).