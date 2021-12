Chile: una izquierda moderna y convocante

Susel Paredes, congresista de la República quien viajó a Chile como supervisora electoral, conversó con Paola Ugaz, en La Entrevista, sobre cómo vivió el país vecino estos comicios que enfrentaron a dos polos opuestos como José Antonio Kast y Gabriel Boric.

¿Cómo has vivido estas elecciones?

Lo que he visto es una fiesta democrática. A pesar de haber tenido una campaña áspera en algunos momentos el día de las elecciones, se ha respetado escrupulosamente todo el protocolo de votación y, lo más impresionante, es que los perdedores son dignos. Aquí Kast reconoce inmediatamente su derrota y creo que esa es la diferencia con el Perú.

En el Perú, siempre tenemos a Chile como referencia de sus éxitos económicos, pero creo que también debe ser para lo democrático y para la conquista de las igualdades. Por eso he venido, para ver qué pasaba y le digo a los peruanos que eso es lo que consolida una democracia, la dignidad de los perdedores. Lamentablemente, nosotros tenemos una perdedora que cada vez que pierde quiere destruir al país y no importa si el que gana es de izquierda o derecha. Aprendamos de lo bueno.

¿Crees que la elección de Gabriel Boric cierra este capítulo llamado Pinochet?

Creo que sí. Hay dos factores importantes. El primero es que es el primer candidato que nace después del golpe, entonces es una nueva generación que está en el poder. La segunda es que las mujeres tuvieron grandes avances y conquistas que no han estado dispuestas a perder ni un milímetro de sus libertades. Su rol ha sido muy importante porque el candidato Kast, a lo largo de su campaña, ha estado en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tenemos a un candidato de izquierda, pero convocante y, además, moderno en sus ideas políticas y valores.

En el Perú, tenemos una derecha e izquierda conservadoras, anacrónicas, del siglo 19, eso es lo que yo le reclamo a la clase política peruana.

La clave para que Boric lograra ganar fue irse un poco al centro y convocar. ¿Qué lecciones deben aprender los líderes de izquierda en esta campaña?

La clave del éxito es una cercanía con la juventud, pero no por la edad, sino por las ideas, por la frescura de estas y por la manera centrífuga de hacer política; o sea, convocante. Acá hay una izquierda con experiencia de Gobierno, una izquierda técnica que tiene las espaldas suficientes para tener un mandato sólido. Por esta combinación, van a ser un Gobierno exitoso. Lo que no ha pasado en el Perú, tuvimos una izquierda extrema excluyente, agresiva y una derecha que no sabe perder, que no quiere ser demócrata, entonces tenemos una guerra.

Es un candidato de 35 años, a nosotros nos recuerda al primer mandato de Alan García. ¿Qué tiene o qué no debe hacer Gabriel Boric?

Hay varias diferencias. La formación política de Boric, es un hombre hecho en la lucha estudiantil cosa que Alan García no, porque él vivió mucho tiempo fuera. (Boric) es parte de una coalición de un grupo de partidos de izquierda y centro-izquierda que le van a dar el soporte.

Sí, es un joven, pero más reposado, convocante. Alan tenía un tema y es que a su juventud se le añadía ese egocentrismo desbocado que era parte de su propia personalidad.