Carlos Gallardo descarta renunciar al Minedu: “No veo ningún motivo”

No se va. El ministro Carlos Gallardo descartó que vaya a renunciar al Ministerio de Educación (Minedu). Esto, a raíz del testimonio de un testigo protegido de la Fiscalía, quien asegura que la hija de Carlos Gallardo, Inés Gallardo, y la congresista de Perú Libre Lucinda Vásquez, habrían filtrado el examen de nombramiento docente, con el objetivo de venderlo a otros profesores.

“Yo siento que no tengo por qué renunciar, si del Ministerio de Educación no ha salido la prueba de la firma del convenio para la elaboración de la prueba, el desarrollo del proceso, de los 20 meses del desarrollo aplicativo de la prueba, me toca solamente la parte culminante. Una parte por el cual podría anularla”, declaró durante una conferencia de prensa este lunes.

Noticia en desarrollo....