Betssy Chávez sobre denuncia contra Pedro Castillo: “Tiene que seguir su curso”

La titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, se pronunció sobre la denuncia formulada por el procurador general del Estado, Daniel Soria, ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, en el marco de las reuniones que mantuvo con la empresaria Karelim López.

Al respecto, la funcionaria aseguró que debe ser el propio Ministerio Público que se ocupe de la investigación contra el jefe de Estado y las demás personas que fueron a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, sin un registro oficial.

“¿En qué hubiera cambiado si el procurador (Daniel Soria) tuviera la información? No hubiera cambiado porque el titular de una investigación penal es el Ministerio Público. El tema de Sarratea está en una investigación preliminar . Cuando era vocera (de Perú Libre) yo también iba (a la casa de Breña)”, declaró el último domingo durante una entrevista en Latina.

En esa misma línea, Chávez recordó que el mismo Pedro Castillo ya dijo que se someterá a todas las investigaciones correspondientes para esclarecer estos temas y que “muchos pueden querer que el presidente dé una conferencia de prensa”, pero que él no se maneja así.

“En el caso de Sarratea, ya se está viendo en el Ministerio Público. Algo que ya dijo el presidente, y los ministros, es que jamás vamos a ponernos en contra de la investigación (…) El presidente de la República está haciendo su trabajo. Que no dé entrevistas a la prensa no implica que no responda, pero en este caso de Sarratea está en una investigación, tiene que seguir el curso de la investigación preliminar ”, aseveró.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la denuncia de la Procuraduría el último viernes 17 de diciembre, dichos encuentros entre Pedro Castillo y Karelim López se llevaron a cabo en la vivienda de cinco pisos ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito de Breña.

Ese mismo día, la Fiscalía Anticorrupción dio inicio al allanamiento de la vivienda de Karelim López y del exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, ambos investigados por el presunto delito de tráfico de influencias y colusión agravada.