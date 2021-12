Abogado de Bruno Pacheco: US$ 20.000 eran para afrontar problemas de orden legal

Asegura que la procedencia del dinero está justificada. José Núñez, abogado de Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno, se pronunció en defensa de su patrocinado ante el cambio de versión de este respecto al origen de los US$ 20.000 encontrados por representantes del ministerio Público en su despacho de Palacio de Gobierno. Sostiene que ese dinero era para afrontar sus problemas legales.

“ Mi patrocinado tiene su familia con terrenos en la sierra y que poco a poco se van vendiendo y poco a poco le van depositando su dinero. A su vez, su familia va recibiendo lo suyo. Cuando vienen los problemas de orden legal a mi patrocinado es cuando tiene que afrontar gastos. Es así que con la parte de él y con apoyo de su familia hacen una bolsa para afrontar este tipo de gastos. Ese dinero tenía un destino. No hay ninguna procedencia ilegal, ese dinero está justificado”, declaró a Exitosa.

Cambio de versión de Bruno Pacheco

El ex hombre de confianza de Pedro Castillo habría cambiado su versión ante el Ministerio Público sobre el origen de los US$ 20.000 encontrados en un compartimiento en el baño de su exdespacho, de acuerdo a un documento difundido por Panorama el domingo 19 de diciembre. Según el dominical, Pacheco trató de acomodar su primera versión dada ante la Fiscalía al decir que el monto hallado en el recinto de Palacio era “producto de sus ahorros y del sueldo que percibía”, de los S/ 25.000 mensuales que ganaba cuando era secretario en Palacio.

Ahora, según mostró Panorama, Bruno Pacheco afirmó en un nuevo testimonio que los US$ 20.000 serían producto de un supuesto préstamo de su hermana Mercedes Pacheco y el esposo de ella, César Palma, un suboficial que se retiró de la Policía Nacional del Perú (PNP) el 2014.