Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “Hay que reconocer que has recibido plata sucia”

Rafael López Aliaga arremetió contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, al acusarla de recibir “plata sucia”, por lo que no dudó en llamarla “corrupta”.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el último viernes 17 de diciembre, López Aliaga señaló que Fujimori Higuchi es la causante de la situación que atraviesa el país debido a la “dependencia a Odebrecht” que la tiene “maniatada” para abogar por los peruanos.

“La población peruana está muriendo y tú no estás diciendo nada. Cuando veo que está Odebrecht en el Perú y tú te callas la boca. Claro pues, tú tienes una dependencia de Odebrecht, has recibido plata de la corrupción y por eso estás maniatada, no puedes hablar con la claridad que yo tengo”, comentó.

El empresario continuó con su discurso al asegurar que, a diferencia de Fujimori, él ha pagado sus estudios con su dinero y no lo hizo con la plata de la “corrupción”.

“Yo me he pagado mis estudios, Keiko. Yo he empezado desde cero, estudié en una universidad nacional porque no había plata en mi casa y después he pagado mis estudios con mi trabajo. En tu caso no ha sido así. Tú has recibido dinero de la corrupción para que tú y tus hermanos puedan estudiar. Eso no se hace. Hay que reconocer que has recibido plata sucia. Has pagado unos estudios imposibles para un profesor universitario en La Molina como fue tu papá”, aseguró.

En otro momento, Rafael López Aliaga recriminó a la hija de Alberto Fujimori de haber permitido la llegada al poder de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, al no saber conciliar con el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

“Otro tema que me preocupa es tu falta de responsabilidad con el Perú, teniendo mayoría en el Congreso y casi el mismo plan de Gobierno de PPK, no pudiste conciliar. Te encaprichaste y la tremenda desgracia del Perú, en estos momentos, es culpa tuya”, manifestó.