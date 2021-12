Gerente de Petroperú niega conocer a proveedor que ganó licitación por US$ 70 millones

El gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Arévalo, ha negado conocer al empresario proveedor de biodisel Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op., así como a la asesora Karelim López, pese a que el registro de visitas de Palacio señala que los tres estuvieron reunidos con el presidente Pedro Castillo el pasado 18 de octubre en horarios muy similares.

”Enfáticamente, yo declaro no conocer a estas personas, y no me he reunido con estas personas. Yo estoy reuniéndome con el presidente cada semana, cada diez días, porque estamos trabajando un programa que se llama Petrobalón Popular, que próximamente vamos a salir con un precio de balón (por el) que va a salir favorecido toda la mayoría”, declaró Chávez en entrevista con Latina.

No obstante, resulta extraño que figure el ingreso del gerente de Petroperú a reunión con Castillo entre 9.27 a. m. y 11.10 a. m., y que para el mismo día aparezca la visita de Abudayeh entre las 9.25 a. m. y las 10.53 p. m., y la de López, quien ingresó a las 9.21 a. m. y abandonó Palacio a las 10.54 p. m.

“Cada vez que yo voy a Palacio, a mí me hacen esperar siempre porque el presidente tiene su propia agenda, me citan a una hora y ese día me recibió 10 minutos, 15 minutos antes de retirarme (…). Me recibió como a las 10.50 a. m. y me he retirado como a las 11.05 a. m. Demoró en salir porque Palacio es bien grande”, señaló al respecto.

Chávez afirma que Abudayeh es proveedor de gestiones anteriores

Como se informó, Heaven Petroleum ganó una licitación de Petroperú el 11 de noviembre para venderle biodiesel por US$ 70 millones. Pero Hugo Chávez insistió en que no conoce al proveedor de biodisel, y negó que haya sido una reunión tripartita la que mantuvo el 18 de octubre, en donde también habría participado Castillo.

“Este proveedor es proveedor de hace tres años, en la época del señor Francisco Sagasti y del señor Martín Vizcarra. En el 2020, este proveedor ha vendido 10 millones y medio de soles. En el año 2021, le vendió 32 millones de dólares. Además, este es proveedor recurrente de Petroperú”, acotó

Aseguró también que solo conoce a Karelim López por la televisión y que jamás ha tratado con ella.