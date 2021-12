Ministro Cevallos anuncia que involucrados en caso Vacunagate podrán ser inoculados

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que las personas involucradas en el caso Vacunagate, quienes recibieron de manera irregular la vacuna de Sinopharm, también podrán inocularse para estar consignados en el registro oficial del Minsa. El funcionario de Estado señaló que no se excluirá a nadie de la campaña de inmunización.

“ Ya dimos la disposición para que las personas que están inmersas en este problema del Vacunagate puedan vacunarse, acá no se excluye a nadie de la vacunación . Todo lo contrario, hacemos todos los esfuerzos para que las personas vayan y se vacunen”, señaló Cevallos Flores para la prensa.

En ese sentido, también se pronunció sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra, quien anteriormente señaló que no podía ingresar a espacios públicos cerrados al no poder recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer por no estar registrado en el padrón del Ministerio de Salud (Minsa).

“ Hemos pedido información a Cayetano Heredia porque no sabemos el registro de vacunas que varias personas han recibido al margen de la vacunación oficial . (Solicitamos) que Cayetano Heredia nos envié y transparente esa relación”, expresó el titular del Minsa.

“Cualquiera tiene el derecho de ir y se puede vacunar, lo que necesitamos es el registro para saber cuántas vacunas se están recibiendo. El derecho a la vacunación es para todos los ciudadanos”, agregó.

Vizcarra sobre su vacunación

El último 15 de diciembre, a través de un en vivo en sus redes sociales, Martín Vizcarra se quejó por no poder ingresar a ningún centro comercial u otros espacios cerrados, pues en el sistema de registro de vacunados solo aparece con una sola dosis.

“No puedo ir al banco a hacer el trámite, no puedo ir a una farmacia a comprar medicamentos. Si me enfermara, no puedo ir a ningún hospital. No puedo ir a comprar alimentos. Ni quisiera ir a comprar, incluso, un pequeño presente por Navidad a un centro comercial. No puedo entrar, señor ministro, porque el sistema dice que tengo una dosis”, expresó en su transmisión.