Congreso: ¿por qué una ley recién aprobada podría favocer a la minería ilegal?

El Congreso de la República aprobó el 16 de diciembre una ley que extiende por 3 años más el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, que estaba por vencer a fin del 2021. Dicho proceso ya lleva 19 años, desde que se inició en 2002.

Casi todas las bancadas apoyaron este proyecto: Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular. Votaron a favor 103 congresistas y solo hubo cinco en contra, además de una abstención.

Actualmente existen más de 60.000 mineros dentro del proceso de formalización que no presentaron sus instrumentos de gestión ambiental. Distintos expertos en el tema creen que esta extensión beneficiará a miles de mineros ilegales que vienen degradando los ecosistemas y dañando la salud de las personas.

Defensoría: norma favorece a la minería ilegal

La Defensoría del Pueblo rechazó esta nueva ampliación de la formalización, ya que “desnaturaliza el carácter temporal y excepcional” del proceso. Esta norma es ”perjudicial para la sostenibilidad del país y beneficia a la minería ilegal”, indicaron en Twitter.

Defensoría rechazó ampliación de la formalización minera. Imagen: Twitter Defensoría del Pueblo

El congresista por Madre de Dios y coautor del proyecto, Eduardo Salhuana, defendió su propuesta y criticó a Walter Gutiérrez, titular de la Defensoría. “El defensor del pueblo está desinformado y repite las frases comunes que se han repetido todos estos años en Lima y con las cuales se ha sorprendido y engañado a la opinión pública aquí en la capital”, declaró el legislador para La República.

“La realidad es que en Madre de Dios y en varias regiones del país hay oro. Y ese oro lo van a sacar de una u otra manera. La peor política es prohibir la minería, como ha hecho el Ministerio del Ambiente”, afirmó Salhuana. La ley aprobada no abre nuevamente el registro de productores, acotó el congresista, que años atrás fue asesor de la federación de mineros de su región.

Ampliaciones en la formalización minera

El viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, recordó que el proceso de formalización ya fue ampliado en cuatro oportunidades. La última, en 2019, permitió que “muchos operadores ilegales se inscribieran sin que hayan demostrado cambios en sus prácticas”, sostuvo el funcionario del Ministerio del Ambiente.

“Es una norma no equilibrada, que afecta las condiciones ambientales, sociales y de salud. No garantiza un mejoramiento en los procesos de formalización en los diversos niveles, en particular a nivel regional”, opinó Castro.

Ley de prórroga obtuvo 103 votos a favor y solo 5 en contra en el Congreso. Foto: PNP

Por su parte, el abogado especialista en derecho ambiental César Ipenza comentó que estas prórrogas no cumplen su objetivo. “Las extensiones de la formalización lo único que generan es extensión de esa informalidad, pero también de la ilegalidad. No podemos desconocer que hay muchos mineros ilegales disfrazados de informales”, sentenció Ipenza.

Ampliación dificultaría trabajo de la Fiscalía

Esta extensión del proceso de formalización, que terminará en 2024, también complicará las acciones de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) contra la minería ilegal, comentó el viceministro Castro.

Los mineros dentro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) “no son sujetos de algún tipo de acción penal, incluso de acciones administrativas”, señaló Mariano Castro, con relación a las acciones de interdicción contra la minería ilegal.

Con esta prórroga, “un fiscal puede ir a un operativo, y el minero saca su registro del proceso de formalización”, advirtió César Ipenza. Por ello, el Ministerio Público “no puede interdictar porque (los mineros) estarán amparados en este proceso administrativo”, continuó el especialista.

Expertos sostienen que ampliación de la formalización dificultará el trabajo de la Fiscalía contra la minería ilegal. Foto: Andina

Minam contra la “formalización de papel”

El fin del proceso de formalización es mejorar las condiciones sociales y ambientales con las que operan actualmente muchos mineros. ”A nadie interesa que sea una formalización de papel, es decir, que no se evidencie en la práctica. Lo que se necesita es, para empezar, eliminación del mercurio. Eso es fundamental, porque está generando enormes costos de degradación”, apuntó el viceministro Mariano Castro.

Otra crítica al proyecto aprobado en el pleno es que “no incentiva a aquellos mineros que avanzaron en sus procesos de formalización, mientras que podría incluir a los mineros que han sido suspendidos por incumplir con sus obligaciones básicas”, detalló Castro en relación a los más de 26.000 mineros que sí presentaron instrumentos de gestión ambiental.

Norma con deficiencias técnicas

El Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) ha desarrollado distintos proyectos de remediación de suelos donde antes hubo minería en Madre de Dios. Su director, César Azcorra, sostuvo que esta “no es una medida técnicamente bien planteada, sino todo lo contrario”.

“Están forzando a reconocer a los ilegales dentro de las concesiones formales” o que los mineros en regla “tengan que tranzar con los ilegales”, señaló desde su experiencia Azcorra. “Antes de ampliar la fecha (de formalización), debieron analizarse las capacidades del territorio, de fiscalización, acompañamiento al productor minero”, dijo el director de Cincia.