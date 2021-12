Vizcarra, Sánchez y Rodríguez solicitaron entradas para partidos de fútbol a Edwin Oviedo

La declaración fiscal del 28 de enero del 2019, la cual difundió Panorama este domingo 19 de diciembre, acerca del investigado expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, y las entradas para los partidos de la selección que le fueron solicitadas por el exjefe de Estado Martín Vizcarra; el jefe del equipo fiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Pablo Sánchez; y el extitular del Poder Judicial Duberlí Rodriguez indica que los mencionados se habrían aprovechado de sus cargos para beneficio personal.

En el testimonio de Katherine Dávila Torres, trabajadora de la FPF encargada de entregar los tickets, se precisó cómo es que ocurrían las transacciones y la cantidad de entradas que se solicitaban.

”Me llamaba el asesor de Fiscalía de la Nación, el señor Juan Carlos Cavrero y me decía que ya había coordinado con mi jefe y me pedía entradas para el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Algunas veces eran 4, 6, 8 entradas de occidente (…). También me llamó el encargado de relaciones públicas de la corte suprema, y me decía qué día podía ir a recoger las entradas para el presidente Duberlí Rodriguez”, expresó.

Lo que pedían de forma específica eran entradas de cortesía para ver las eliminatorias “en palco u occidente”, y quien, según las delaciones fiscales, solicitó más cantidad de estas entradas fue el expresidente —en ese tiempo primer vicepresidente— Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra pidió 36 entradas a partidos, según testimonio fiscal

Así, se registran un total de 36 entradas para Vizcarra, que se dividen en 9 entradas por palco en zona occidente. A su vez, Pablo Sánchez, fiscal de la nación en esos años y actual jefe del equipo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que debe investigar a Edwin Oviedo, recibió la “cantidad de un palco en occidente, con 9 entradas del Estadio Nacional”.

“En una oportunidad el mismo señor Cravero me comunicó con Pablo Sánchez para el pedido de cambio de entradas, de tribuna a palco, entradas protocolares, ya que iba a asistir con su familia”, develó Dávila Torres el 5 de febrero de 2019, cuando ya desde el 2015 Oviedo era investigado por varios delitos.