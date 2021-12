Karelim López representó consorcios que ganaron S/ 978 millones en contratos

Karelim López Arredondo ha sostenido repetidamente que nada la vincula con la constructora Termirex, que forma parte del consorcio que, en el gobierno de Pedro Castillo, ganó un contrato de 232,5 millones de soles. Pero la fiscal Karla Zecenarro no le creyó. El último viernes logró que el juez Manuel Chuyo autorizara la incautación de documentos en la sede de Termirex, y en la residencia del gerente general de la empresa, George Pasapera Adrianzén.

Precisamente, el pasado domingo La República demostró documentalmente que en 2018 Karelim López visitó Provías Nacional a nombre de Termirex, revelándose que sí existía relación. El 13 de junio de 2018, y el 9 y 3 de julio de 2019, López ingresó al local de Provías Nacional en representación de Termirex (ver documento).

Sin embargo, este diario prosiguió escudriñando la base de datos de las visitas de Karelim López a la misma entidad, y a Provías Descentralizado, y encontró que sostuvo reuniones con los funcionarios de dichos organismos, a nombre de 7 consorcios: Puente Tarata III, Puente Huallaga I, Vial Comas, Vial 67, Vial Pro, TyT Maranura y TyT Chacanto.

En todos los consorcios, según la revisión de los respectivos contratos, se repite el mismo integrante: la constructora Termirex. Por lo tanto, se comprueba, una vez más, la relación entre Karelim López y Termirex, negada por la empresa y por el gerente general, George Pasapera.

Sin duda, la fiscal prefirió seguir su investigación a partir de estas evidencias documentales, y no se dejó llevar por la versión de Karelim López y George Pasapera, quienes rechazaron haber trabajado juntos.

Como puede apreciarse en el recuadro adjunto, los consorcios a los que representó Karelim López en sus visitas a Provías Nacional y Provías Descentralizado, organismos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre 2016 y lo que va de 2021, suman 978.3 millones de soles.

En todos los consorcios se repiten, además de Termirex, la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), cuyas oficinas también fueron allanadas. Y en dos contratos aparece H. B. Estructuras Metálicas, otro de los locales en el que intervinieron las autoridades el pasado viernes.

Por solicitud de la fiscal Karla Zecenarro, según se lee en la resolución del juez Manuel Chuyo, la fuerza pública intervino la sede del Grupo Arcose, y al gerente general, Héctor López Pasapera. En un primer momento, al negar cercanía con la constructora Termirex, Karelim López afirmó que trabajaba para el Grupo Arcose y que de ninguna manera tenía relación con los hermanos Pasapera Adrianzén, dueños de Termirex.

Pero los documentos señalan lo contrario. Sí existe vínculo entre el Grupo Arcose y Termirex, además de compartir el mismo apellido piurano Pasapera. El exgerente general del Grupo Arcose Víctor San Miguel Velásquez firmó cuatro contratos a nombre de consorcios que estaban integrados por un total de 528.6 millones de soles. Entre estos contratos se encuentra justamente el que ganó el Consorcio Puente Tarata III, durante el gobierno de Pedro Castillo.

No obstante todo lo mencionado, el abogado de Termirex, Luis Francia Arias, insistió a La República en que no había nada que relacionara a la constructora con Karelim López.

‘’No hay ningún vínculo entre Karelim López y Termirex. Nuestra empresa forma parte de varios consorcios y va a las citas en nombre de varios consorcios. Si en el registro aparece el nombre de Termirex, no es que vaya por Termirex sino por parte de los consorcios. Eso se ha aclarado. No es cierto que Karelim López trabaje para Termirex, pero si quieren porfiar, ya no es culpa mía’', arguyó el abogado Francia.

‘’Ella no es contratada por Termirex, no hay ningún contrato. La vinculación es con el Grupo Arcose. Si no quieren entender, no es culpa mía’', apuntó.

‘’Ustedes saben que uno no va a Provías si previamente no es citado, y las citas las hacen los propios funcionarios por los canales de documentación y todo está documentado. Investiguen y verifiquen’', expresó el abogado de Termirex.

Pero es la fiscal que investiga el caso, Karol Zecenarro, quien solicitó al juez Manuel Chuyo la intervención de la vivienda de la calle Ricardo Angulo 834, en la urbanización Córpac, en San Isidro. Esa es la dirección de Luis Pasapera Adrianzén, quien perteneció a Termirex hasta 2012, y que ahora gerencia su hermano George Pasapera Adrianzén. En el segundo piso de su vivienda están las oficinas del Grupo Arcose, donde se supone laboraba Karelim López.

Esta vinculación consta en la resolución del juez Chuyo: ‘’Inmueble ubicado en la calle Ricardo Angulo 834, urbanización Córpac, San Isidro (segundo piso). Lugar que conforme se ha realizado las pesquisas durante el presente proceso de investigación, el testigo Luis Pasapera Adrianzén ha declarado que la empresa Grupo Arcose funciona en el segundo piso de este inmueble’'.

Por cierto, Luis Pasapera Adrianzén es el empresario que se acogió a la colaboración eficaz para confesar que pagó sobornos por dos millones de soles al exgobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos. Cuando sucedieron los hechos, Luis Pasapera era accionista de la constructora Termirex. Lo fue hasta el 10 de setiembre de 2012. Los pagos ilegales se hicieron entre noviembre de 2010 y junio de 2012, según reveló el mismo empresario Luis Pasapera.

Así lo declaró Luis Pasapera Adrianzén durante el juicio a Gregorio Santos: ‘’En total me reuní cuatro veces con Gregorio Santos. La primera fue en el Hotel Meliá, la segunda y tercera fueron en el partido MAS (Movimiento de Afirmación Social). Y a fines de diciembre de 2011 me acerqué al partido y el presidente (Gregorio Santos) me dijo que lo apoye con diez mil dólares. Yo le dije que mi contrato está bajo fideicomiso, que no se dispone de inmediato del dinero, por lo que pedí que me diera unos días y yo le alcanzaba. Agarró y me dijo: ‘Correcto, te voy a dar mi número de cuenta y me haces el depósito’. Es así que el 24 de diciembre se le hizo el depósito en el Banco de Crédito (del Perú), en la cuenta del señor Gregorio (Santos)’’.

La Fiscalía, al encontrar que en el mismo lugar donde trabaja Karelim López, en el Grupo Arcose, también reside Luis Pasapera Adrianzén, ha iniciado un proceso de verificación porque todos niegan estar relacionados.

Especialmente porque el 13 de setiembre de este año, en pleno proceso de licitación que ganaría Termirex en el gobierno de Pedro Castillo –como destaca el juez Manuel Chuyo en su resolución autorizando los allanamientos–, cinco personas ingresaron y salieron a la misma hora y fueron recibidos por la misma funcionaria de Provías Nacional: Karelim López, Luis Pasapera Adrianzén y Segundo Vargas Pasapera. También los representantes de Tapusa, Beatriz Coello Palomino y Miguel Pérez Preciado, que es parte del Consorcio Vial Pro, que también integra Termirex. Por cierto, Termirex y Tapusa son parte del Consorcio Puente Tarata III, que luego ganaría el contrato de 232.5 millones, firmado el 25 de noviembre de este año. Si no tienen relación, ¿por qué se reunieron juntos?

Contratos ganados por consorcios a los que representó Karelim López

Fiscal estudia denuncia de procurador contra presidente

Fuentes de La República en el Ministerio Público informaron que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha iniciado la evaluación de la denuncia del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, formulada contra el mandatario Pedro Castillo.

De acuerdo con el documento presentado por el procurador Daniel Soria, en el caso de las visitas de Karelim López al ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y al jefe del Estado, en Palacio de Gobierno, existirían indicios de los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Se incluye la reunión que López tuvo con Castillo en la vivienda de la calle Sarratea, en Breña, el 19 de noviembre.

No sería la primera vez que la fiscal Zoraida Ávalos inicie diligencias preliminares contra un jefe del Estado en ejercicio. Sucedió en el caso del expresidente Martín Vizcarra.

Según el procurador Soria, las visitas se produjeron antes, durante y después de la licitación que ganó un consorcio con el que Karelim López estuvo ligada.

El procurador general del Estado sostiene que el propósito de las reuniones de López con Pacheco y Castillo supuestamente tenían cono finalidad que se favoreciera al Consorcio Puente Tarata III, que se presentó a una licitación convocada por Provías Descentralizada. El consorcio ganó el contrato. Sin embargo, las fuentes hicieron notar que en la solicitud del procurador no se anexaron las evidencias de la imputación.