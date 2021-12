Bellido sobre abrazo con Alva: “No soy ningún patán, lo cortés no es ningún pacto”

El congresista por Perú Libre, Guido Bellido, se manifestó respecto al abrazo que protagonizó con su colega María del Carmen Alva tras el rechazo de la moción de censura en su contra. El legislador señaló que no significó tener un pacto previo y que actúa de manera coherente con sus convicciones.

“No soy ningún patán, lo cortés no es ningún pacto, dejo en claro, no estoy en competencia por nada, ni con nadie; solo soy alguien que actúa de manera coherente con mis convicciones. (Caso cerrado-Abrazo de la presidenta del Congreso.)”, compartió a través de su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, el ex primer ministro señaló que fue un “abrazo no autorizado” y que la presidenta del Congreso lo agarró desprevenido. Además, lamentó que exista gente “malintencionada” que saque de contexto ciertas acciones.

“La verdad por delante, no fue ningún acuerdo de ningún tipo, solo fue un abrazo no autorizado. Cuando se paró, la presidenta me abrazó, solo atiné a reírme, sin embargo hay tanta gente de mala fe que pretende echarme montañas de odio por eso, pero no importa” , aseveró.

El abrazo entre ambos parlamentarios tuvo lugar en la sesión del Pleno del último jueves luego de que se rechazara la moción de censura contra Alva Prieto. La iniciativa había sido presentada por el legislador Guillermo Bermejo, quien decidió renunciar a su bancada tras ver que casi la mitad de sus compañeros no apoyaron su propuesta. La moción contra Alva obtuvo 20 votos a favor, 83 en contra y 16 abstenciones.

Los congresistas de Perú Libre que decidieron abstenerse fueron los siguientes: