Tello sobre la renuncia de Bermejo, Echevarría y Chávez: “La calidad vale más que la cantidad”

El congresista de Perú Libre Edgar Tello se pronunció sobre las recientes renuncias de los parlamentarios Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría y Betssy Chávez a la bancada oficialista. En diálogo con RPP, el legislador dijo que, “ con el respeto que se merecen, la calidad vale más que la cantidad ”.

Tello brindó la declaración tras ser consultado sobre la opinión que le merecía la renuncia de los tres congresistas tras culminar el debate de la moción de censura a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, donde un sector de Perú Libre se abstuvo de votar.

“ Son decisiones personales que no obedecen el sentir de la bancada ”, dijo el congresista oficialista, quien se refirió, además, a la iniciativa de Guillermo Bermejo. “ La iniciativa fue personal, el compañero presento la moción de censura pero no se llegó a consensuar en la bancada . La bancada también hizo una reunión y se tomó una decisión al respecto”.

“Pueden haber iniciativas y opiniones individuales, pero eso no quiere decir que la bancada tiene que respaldar, porque toda iniciativa o propuesta tiene que trabajarse en consenso para tener éxito y beneficiar en conjunto”, agregó Edgar Tello en RPP

Perú Libre se reunió con la presidenta del Congreso

El legislador Edgar Tello indicó que parte de la bancada de Perú Libre se reunió con la presidenta del Congreso para pedir explicaciones de lo sucedido en el Congreso de España, antes de que inicie el debate. Tras ello, quedó demostrado el apoyo a la titular del Legislativo con el abrazo entre Guido Bellido y María del Carmen Alva.

“Nosotros nos acercamos a hablar con la presidenta del Congreso, María del Carmen, para conocer su versión al respecto y tras ello verificamos que no tenía trascendencia porque no había una denuncia concreta (…) El hecho del abrazo no significa que vaya más allá. Respeto la decisión de la gobernabilidad y el derecho a la democracia”, apuntó.