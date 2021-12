Alex Flores: “Una vergüenza que el Congreso aprobara una ley para evitar la asamblea constituyente”

El congresista de Perú Libre Alex Flores rechazó la aprobación del texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que preside la parlamentaria de Fuerza Popular Patricia Juárez, cuya fórmula legal establece que toda modificación a la carta magna, por iniciativa popular, deberá recibir la venia del Parlamento antes de que sea sometida a referéndum.

En una serie de tuits, Flores cuestionó dicha norma que fue aprobada y exonerada de segunda votación con los votos de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular, Podemos Perú y Alianza para el Progreso

“Una ley que se hace en contra de la voluntad popular, no solo es inconstitucional, sobre todo es ilegítima. Una vergüenza que el Congreso con mayoría fujimorista haya olvidado que el poder del Estado emana del pueblo, y aprobara una ley para evitar el referéndum para la asamblea constituyente”, dijo el legislador oficialista.

Tuit de Alex Flores. Foto: captura de Twitter

La autógrafa de ley ya fue remitida al despacho del presidente Pedro Castillo, quien podría ordenar su promulgación en el diario El Peruano u observar en parte o la totalidad del texto. El jefe de Estado tiene plazo hasta el 13 de enero del 2022 para notificar su decisión a la representación nacional.

“Nada ni nadie nos detiene, ni traiciones, ni leyes inconstitucionales, seguimos más firmes que nunca con la convicción de luchar por una asamblea constituyente, que elabore la nueva Constitución Política plurinacional. Para el pueblo unido, no hay nada imposible”, agregó Flores.

Autógrafa de ley que restringe referéndum para reformas constitucionales. Foto: documento

Guido Bellido presentó iniciativa para legitimar asamblea constituyente

Tras la aprobación de la ley que restringe el referéndum para reformas constitucionales, el congresista de Perú Libre Guido Bellido ingresó a mesa de partes del Parlamento un proyecto de ley para otorgar “legitimidad a la asamblea constituyente para realizar la reforma total de la Constitución”.

Bellido Ugarte busca precisar que solo las reformas parciales a la Constitución, por iniciativa del Parlamento o Ejecutivo, sean aprobadas por el Congreso en dos legislaturas consecutivas o una legislatura y referéndum; mientras que la reforma total se realice “solo mediante asamblea constituyente”.

“Lo que se busca mediante el presente proyecto es darle una solución al problema que se ha generado por la no incorporación y el no reconocimiento de una asamblea constituyente como ente legítimo para reemplazar una Constitución por otra”, sostiene el ex primer ministro.