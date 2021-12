Wilmar Elera de Somos Perú apoyará censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo

El congresista y vocero alterno de Somos Perú, Wilmar Elera—en declaraciones para La República— adelantó que respaldará la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, en la sesión del Pleno que se debatirá en el Congreso este martes 21 de diciembre. Tras ser consultado, el legislador no dudó en afirmar que “ votará a favor de la censura ”.

“Tengo que ser coherente con lo manifestado en el Pleno (sesión de interpelación de Carlos Gallardo), detalló Wilmar Elera, quien indicó, además, que dialogará con los parlamentarios de la bancada de Somos Perú para que la votación contra Carlos Gallardo sea en bloque.

“ Conversaré con los miembros de mi bancada este lunes para hacer una votación en bloque a raíz de los últimos acontecimientos que han salido a luz, co mo es la participación de la hija del ministro en examen de docentes y de la Congresista de Perú Libre, Lucinda Vásquez”, expuso el legislador

El vocero alterno de Somos Perú mencionó que Gallardo, como titular del Ministerio de Educación (Minedu), no tiene reacción política debido a que no renuncia al cargo. “ Creo que debería evitar la censura y presentar su renuncia en las próximas 24 horas. No ha evaluado la gravedad de los hechos (…) Como le dije en el hemiciclo, tiene un excelente Curriculum Vitae como especialista, pero no tiene la reacción política de un despacho bien controversial”.

Moción de censura

Hasta el momento, la censura contra Gallardo tiene el respaldo de 33 parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Podemos Perú. Para su aprobación, se requiere del voto de más de la mitad del número legal de congresista, es decir, 66 de 130.

De acuerdo al oficio que presentó el congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, la idoneidad de Carlos Gallardo “está más que cuestionada” debido a que, supuestamente, “ha tenido una actividad política vinculada a grupos radicales como Patria Roja y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú)”.

De esta manera se le cuestiona el nombramiento de Roy Carlos Palacios Ávalos, quien es dirigente del sindicato que fundó el presidente Pedro Castillo, además de las contrataciones de Maritza Sánchez Perales, Carolina Lizano Espinoza y Cecilia Estrada Vargas, amigas de la hija del ministro, Ynés Gallardo, investigada por presuntamente estar involucrada en la filtración de la Prueba Única Nacional para docentes.

Si bien el documento incluye nueve argumentos, el caso que involucra a la hija de Gallardo en la filtración y comercialización en la prueba de docente de este año no fue tomado en cuenta.