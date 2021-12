“Llamadas de Hinostroza evidencian cercanía con la familia dueña de Hayduk”, afirma procuradora antidrogas Sonia Medina

La procuradora antidrogas Sonia Medina consideró que la revelación de que el exvocal supremo César Hinostroza se comunicó 44 veces con el directivo de Pesquera Hayduk, Mildo Martínez Moreno, debe ser investigada por el Ministerio Público por tratarse de un caso de relevancia.

El equipo de fiscales a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto detectó que entre 2009 y 2018, Hinostroza llamó al teléfono privado del empresario pesquero Mildo Matínez. Coincidentemente, en 2005, Hinostroza fue parte de un tribunal del Callao que exculpó a Mildo Martínez y a miembros de su familia de los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Además, cuando Hinostroza presidía la jurisdicción chalaca, se volvió a exculpar a la misma familia pesquera.

Mildo Martínez confirmó a La República que César Hinostroza lo llamaba “para pedirle favores” , a los que según él no accedió.

“Este hecho en verdad no me llama la atención, porque en actos de corrupción que vinculan a personas de entes públicos o privados, las concertaciones, cualquiera sea la vía -en este caso telefónica, y son las que se conocen, son las más recurrentes- por lo que el Ministerio Público tiene todas las atribuciones para investigar. Más aún porque el ciudadano Mildo Martínez Moreno refiere no ser amigo de César Hinostroza Pariachi, por lo que cabe preguntarse, ¿cuál es la razón de las innumerables llamadas?”, explicó la procuradora Medina.

“De los indicios se colige que habría intereses en conflicto. Las llamadas telefónicas evidencian que había cercanía (entre Hinostroza) con la familia Martínez Moreno (dueños de Pesquera Hayduk) desde tiempos antes al 2009. En el momento del proceso judicial, (años 2003 en adelante) los hijos (Mildo, Walter, Ana y Miriana), que eran parte de la empresa, estaban bajo la dependencia del padre (Eudocio Martínez). Por lo tanto, quien manejaba la empresa era este y por ende cualquier decisión. Hoy son los hijos los que manejan la empresa y los que salen al frente para defender los intereses de Pesquera Hayduk. Pero, me atrevo a reiterar que el vínculo es con la familia, no solo con uno de ellos”, explicó la procuradora Sonia Medina.

Conocedora del caso seguido contra la familia Martínez, la procuradora antidrogas confirmó que, efectivamente, César Hinostroza fue uno de los magistrados que exculpó a Eudocio Martínez y a sus hijos.

La mano de Hinostroza

“La Tercera Sala Penal del Callao dictó sentencia en el caso Hayduk en 2005 y solo hubo condena contra una persona. Fue César Hinostroza Pariachi, junto a los magistrados Raúl Quezada Muñante y José Rojas Sierra, quienes emitieron sentencia condenatoria contra una sola persona y esta era ajena a la empresa. Pero, como contaba con antecedentes penales, le recayó la responsabilidad penal. Debe recordarse que el cargamento de drogas había sido encontrado en la mercadería exportada por la empresa Pesquera Hayduk. Durante el ejercicio en la presidencia de la Corte del Callao de César Hinostroza Pariachi, se emitieron sentencias absolutorias en dos juicios posteriores en favor de Eudocio Martínez Torres, y sus hijos Martínez Moreno, así como a favor de Luca Baraka Toric, y los hijos, que son los Baraka Mazuelos. Todos fueron absueltos, a pesar de la acusación fiscal que tenía graves evidencias”, señaló la procuradora antidrogas.

Las 44 comunicaciones telefónicas que hizo César Hinostroza a Mildo Martínez Moreno evidencian que existió entre ambas personas una relación fluida, aunque el empresario pesquero señaló que nunca cedió a las peticiones del exvocal supremo. Según Mildo Martínez, “(Hinostroza) alguna vez (me) insinuó si podía contactarlo con algún dirigente de Fuerza Popular, pero nunca le pude ofrecer nada, pues yo no tengo ninguna vinculación con el partido ni en asuntos políticos”.

Hinostroza estaba al tanto de la amistad de la familia Moreno Martínez con Keiko Fujimori.

El empresario Mildo Martínez reconoció las llamadas telefónicas que le hizo César Hinostroza, pero dijo no recordar muchos detalles. Desde su teléfono celular personal, César Hinostroza llamó a Mildo Martínez habitualmente desde las 4 y 5 de la mañana. Foto: composición Congreso/ difusión

Viejos conocidos

“Las conclusiones (sobre las llamadas) son muy claras para quien tiene un mínimo grado de análisis o sentido común, porque nadie molesta o llama a quien no conoce. Es evidente y recurrente el actuar de ‘alguien’ que en casos como estos se busca a una persona para solucionar posibles problemas, o buscar puentes para acceder a favores de diferente naturaleza. En consecuencia, los toma y daca entre quien lo pide y quien accede al favor, los conocemos desde siempre y, evidentemente, son elementos de juicio que implican corrupción. Y el Perú, desgraciadamente, no es ajeno a este cáncer, y lo expreso sin especificar nombres y focalizarlo en este caso. Ya queda al análisis del lector”, manifestó la procuradora Sonia Medina.

“Como ciudadana y en ejercicio del cargo, puedo decir que no me extraña y no sería la primera vez que sucede algo así. Hasta ahora dentro de la carga procesal que se maneja, tenemos grandes casos de narcotráfico como de lavado de activos con consecuencias altamente lesivas para la sociedad y el país. Y, sin embargo, pasan por este tipo de ‘arreglos’. Y lo que es peor, muchas veces las propias herramientas legales son usadas con una temeraria ceguera intencional y son totalmente lesivos para el Estado peruano. Casos en los que por desgracia el Estado está en una total desventaja, porque se resuelve en función de lo que impone cierta ‘defensa técnica’ (abogado defensor), que a la propia evidencia dentro de un proceso”, precisó la procuradora antidrogas.

Sonia Medina, quien durante sus funciones lidió con casos por narcotráfico y lavado de activos en la jurisdicción judicial del Callao, recordó el papel que desempeñó César Hinostroza y sus cómplices, señalados por el equipo de fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“No olvidemos que César Hinostroza ha sido presidente de la Corte del Callao, durante muchos periodos y durante décadas, por lo que no es desconocido para los que litigan que dicha Corte la convirtió en su feudo, junto con la gente que lo acompañó, como varios de los jueces que actuaron en casos muy emblemáticos en procesos por narcotráfico. Estos fueron denunciados por la Procuraduría en su momento, y ante la corrupción evidenciada, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) se pronunció por la destitución de algunos jueces”, indicó Sonia Medina.

El empresario pesquero Óscar Peña Aparicio, durante las investigaciones fiscales por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, también ha declarado sobre la cercanía entre la familia Martínez, propietaria de Pesquera Hayduk y Keiko Fujimori. Según Peña, la excandidata presidencial ofrece respaldo político a la familia Martínez a cambio de contribuciones a las campañas electorales de Fuerza Popular. Mediante comunicado, Pesquera Hayduk ha desmentido lo dicho por Peña.

Sin embargo, la procuradora Sonia Medina estimó que la información era relevante y coincidía con los antecedentes de la relación de Keiko Fujimori con los Martínez.

“Creo que la relación existe desde por lo menos el año 2000. No olvidemos que la señora Keiko Fujimori interviene para sustraer del proceso penal por narcotráfico a las hijas de Eudocio Martínez Torres, Ana y Miriana mediante la gracia presidencial (de Alberto Fujimori). Con esto es fácil presumir que la amistad viene desde hace varios años”, y no negada por Mildo Martínez cuando fue preguntado, arguyó Medina.

La procuradora antidrogas expresó que por la connotación de presuntos intereses en conflicto, las comunicaciones telefónicas entre César Hinostroza y Mildo Martínez deben investigarse.

Pero advirtió: “En este tipo de casos el poder económico y político que alcanzan algunos asfixian a muchas buenas intenciones de investigar, o a quien investiga. El contubernio entre estos poderes, muchas veces es difícil de afrontar por la corrupción transversal que existe casi como sistema normal en nuestro país, por lo que como ciudadana y funcionaria pública hago votos porque el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, y los tantos miles de procesos por corrupción que tiene entre manos el Poder Judicial, marquen precedentes significativos. El Perú en su Bicentenario no se merece tanta iniquidad”.