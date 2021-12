Crece respaldo a eventual censura de Carlos Gallardo

Una eventual censura al ministro de Educación, Carlos Gallardo, hoy tiene mayores probabilidades. Los últimos cuestionamientos en su contra han provocado un cambio en el escenario parlamentario que podría provocar el alcance de los votos necesarios para obligarlo a renunciar al cargo.

Anoche se presentó la moción multipartidaria para censurarlo, con las 33 firmas requeridas como mínimo. El autor principal de la propuesta fue Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, única bancada que anunció esta medida tras la interpelación al ministro, realizada hace semana y media.

En el documento se precisó nueve argumentos en los cuales no se incluyó el caso que ha causado mayor crítica: el referido a la disposición fiscal que involucra a su hija Ynés Gallardo con la congresista Lucinda Vásquez, de Perú Libre, en la filtración y comercialización de la Prueba Única Nacional para docentes, del 13 de noviembre.

Sin embargo, sí consignaron que “se han comprobado las irregularidades en el desarrollo” del referido examen. Asimismo, mencionan que “la idoneidad” del ministro para el cargo “está más que cuestionada” debido a que “ha tenido una actividad política vinculada a grupos radicales como Patria Roja”.

Señalan también que pertenece a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, a pesar de que el mismo Gallardo lo ha negado.

Habría mayoría de votos

Quienes suscribieron la iniciativa son casi todos los miembros de Avanza País, solo faltó Juan Burgos; así como seis integrantes de Alianza para el Progreso, entre ellos su portavoz Eduardo Salhuana, Lady Camones, Gladyz Echaíz y Roberto Chiabra.

De Fuerza Popular suscribieron diez, entre ellos Rosangella Barbarán, Patricia Juárez y Martha Moyano. Aunque no firmó la moción, el vocero alterno fujimorista Eduardo Castillo señaló que, si Gallardo continúa en el cargo, la “afectación moral” del presiente Pedro Castillo quedará “recofirmadísima”.

También se unió a esta propuesta Carlos Anderson, de Podemos Perú. Cabe señalar que de parte de esta bancada no hay ánimos de votar a favor de esta moción, según comentó su vocero alterno Enrique Wong a El Comercio.

Acción Popular aún no toma una posición al respecto. En conversación con La República, su portavoz Elvis Vergara comentó: “Una vez que sea presentada, la bancada decidirá su voto”. No obstante, algunos de quienes conforman la agrupación expresaron su rechazo a la continuidad del ministro Gallardo, como Luis Ángel Aragón. “Ya no hay una capacidad de idoneidad moral para permanecer en el cargo. Hay temas que se tienen que cortar de raíz”, mencionó a RPP.

Asimismo, Flor Pablo, del Partido Morado, dijo en Exitosa que junto a sus colegas promoverán la censura también por los predictámenes en contra de la reforma universitaria.

Si están a favor de la censura las bancadas cuyos miembros suscribieron la moción, junto a los morados, llegan a 62 votos. Faltarían solo cuatro.

Sutep exige su salida

El secretario general del Sutep, Lucio Castro, refirió que la denuncia sobre la venta del examen que involucraría a la hija del ministro de Educación solo ratifica su postura sobre la salida de Gallardo del ministerio. Agregó que, si no renuncia, el Parlamento tiene que ejercer sus facultades para censurarlo y así obligarlo a dejar el cargo. ❖

Ministro calificó de “patraña” la denuncia sobre su hija

Visiblemente molesto, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, calificó de “patraña” la acusación que involucra a su hija Ynés en la venta del examen para los profesores. Desde Ica, donde asistió a la inauguración de un colegio de alto rendimiento, remarcó que no se ha presentado ninguna prueba, y que más bien su hija dejó el ministerio a su llegada. Sin embargo, no descartó renunciar.

Por otro lado, el testigo reservado afirmó que el 10 de noviembre la congresista Lucinda Vásquez se habría reunido con cuatro maestros para ingresar a Palacio a ver al presidente Pedro Castillo. Sin embargo, sus nombres no figuran en el registro de visitas. Solo hay un ingreso de la legisladora el 6 de noviembre con otros parlamentarios.