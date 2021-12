Carlos Gallardo califica de “patraña” acusación contra su hija por filtración de examen

El ministro de Educación Carlos Gallardo calificó de “patraña” la denuncia realizada contra su hija Ynés Gallardo Calixto, quien es señalada por un testigo protegido de estar involucrada en la filtración de la prueba de nombramiento docente, junto a la congresista Lucinda Vásquez (Perú Libre), quien, de acuerdo al testimonio, habría vendido el examen, a través de terceros, a 3.000 soles.

“Dicen que mi hija está implicada es una venta de la prueba. No hay ningún indicio, es una patraña. Como no encuentran nada, nos inventan cosas”, expresó el titular del Ministerio de Educación durante una actividad oficial en Ica, en declaraciones difundidas por RPP.

“ Es más, yo he perjudicado a mi hija, porque mi hija trabajaba en el Ministerio mucho antes de que yo fuera nombrado ministro, y le pedí que renunciara al Ministerio de Educación para que no hubiera ninguna denuncia de nepotismo. En este momento está desocupada, no tiene ingresos”, agregó el funcionario.

Gallardo reiteró que la acusación contra su hija es una “patraña” y es una “cuestión que no merece ser respondida”. Asimismo, añadió que “es una invención maligna de quienes en este momento no quieren cambios en el Ministerio de Educación ni en la sociedad”.

Fue consultado, entonces, sobre si podría dejar la cartera de Educación, a lo que el ministro Gallardo contesto: “No descarto que en algún momento pueda llegar a eso”. Por el momento, el titular del Minedu enfrentará una moción de censura presentada en el Congreso, la cual se verá este martes 21 de diciembre.

Ynés Gallardo niega acusación

Quien también se ha pronunciado ha sido la hija del ministro Carlos Gallardo, Ynés Gallardo, quien ha negado las acusaciones en su contra y ha asegurado que no conoce a la parlamentaria oficialista Lucinda Vásquez.

“Jamás buscaría obtener un provecho inmoral, ilícito. Rechazo cualquier afirmación o insinuación al respecto. Cuando eres hija de Carlos Alfonso Gallardo Gómez, sientes orgullo de la dignidad, de la modestia”, manifestó Ynés en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Dicho esto, preciso categóricamente que nunca tuve acceso a la prueba única 2021 para el nombramiento a la carrea pública magisterial, ni antes ni después de su aplicación y tampoco supe su contenido. No conozco a la congresista (Lucinda Vásquez), nunca en mi vida la he visto”, agregó.