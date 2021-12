Betssy Chávez: “Quien tendía los puentes entre el magisterio y el ala dura era Guillermo Bermejo”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, se refirió este sábado a la renuncia del excongresista de Perú Libre Guillermo Bermejo. Ambos parlamentarios dimitieron a la bancada de Gobierno luego del rechazo a la moción de censura en contra de María del Carmen Alva y el gesto entre el ex primer ministro Guido Bellido y la presidenta del Congreso.

“Quien tendía los puentes de diálogo entre el magisterio y el ala dura era justamente Guillermo Bermejo, incluso (es) mucho más conciliador que yo, en la interna. Cuando yo digo esto en algunas conversaciones me dicen ‘eso es irreal, no es verdad’”, declaró Chávez a RPP.

En esa misma línea, la titular del MTPE aseveró que Bermejo Rojas “tendió todos los puentes de diálogo que pudieron ser posibles”. Asimismo, recordó que el 6 de octubre, día en que se renovó el gabinete ministerial, el ahora congresista no agrupado no formó parte del grupo de oficialistas que acudieron a Palacio de Gobierno a expresar su descontento con los relevos que efectuó el presidente Pedro Castillo.

“Yo hablaba con Guillermo y le dije: ‘¿qué ha pasado con la bancada? Me dice: ‘No son todos, es un grupo, el grupo de siempre’”, agregó la ministra de Trabajo.

Al ser cuestionada sobre otras eventuales renuncias a la bancada de Perú Libre, Betssy Chávez precisó que los congresistas que ya se alejaron del partido de Gobierno “quizá seamos la avanzada (hacia la gobernabilidad)”. “Nosotros somos de la izquierda reflexiva regional. Nosotros no somos sectarios y eso es algo que siempre he indicado”, dijo.

Betssy Chávez da detalles de su renuncia a la bancada de Perú Libre

Durante la entrevista con RPP, la ministra Betssy Chávez señaló que uno de los motivos para que presente su renuncia a la bancada y al partido Perú Libre fue el poco diálogo con los voceros. Afirmó que otro detonante para su salida fue el abrazo entre Guido Bellido y María del Carmen Alva.