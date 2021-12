Betssy Chávez: “Ese trabajo en pared (del cerronismo y la derecha) debilita la gobernabilidad”

¿Su renuncia a la bancada de PL fue una iniciativa personal o de grupo?

Nosotros –y digo nosotros porque somos colegas– siempre hemos tratado de mantener un clima de fraternidad para la unidad de la bancada. Por ello muchas veces se dejaron pasar alusiones personales porque no hay madurez política si aspectos subjetivos priman sobre la unidad de un grupo. Pero eso se hizo insostenible ayer (jueves), porque había un acuerdo de la bancada, en una reunión de un día antes, al que no pude ir por mi estado de salud. Pero se había indicado que la censura iba. Un grupo de colegas decidió hacer todo lo contrario.

No apoyar la censura.

La gobernabilidad no debe transarse bajo ningún esquema. Lo que siento es que se ha tratado de hacer una situación bajo la mesa y ahí ya no encuentro ninguna coincidencia de la izquierda regional, leal y reflexiva de la que soy parte.

¿El cerronismo dice que pedir la censura de la presidenta del Congreso no fue una decisión de grupo sino individual?

Es un tema de principios. Si la moción (contra Alva) la hubiese presentado Waldemar Cerrón o Bellido, hubiera sido diferente, pero como la presenta otro, con quien tienen discrepancias, ahí sí dicen que no representa a Perú Libre.

¿Esto era inevitable?

Yo creo que sí era evitable. Los congresistas hemos hecho todos nuestros esfuerzos para mantener la unidad. Pero aquí hay un tema de liderazgo...

¿El liderazgo de quién? ¿De Cerrón?

El liderazgo del Partido y de la bancada. El líder nunca puede mirar por encima del hombro al militante. El líder es quien debe llamar a puentes de diálogo. Pero lo que hemos vivido al interior de la bancada, al interior del partido, es un liderazgo ausente. Simplemente lanzan un tuit y es contra personas, contra militantes. Y yo he sido militante del partido, hasta hoy (viernes 17) que estoy presentando mi carta de renuncia. Entonces, hay una situación muy infantil: no llaman, no responden, ¿con quién hablamos? Tiene más liderazgo una pared.

¿Entonces se aleja de PL por las coincidencia del cerronismo y el sector conservador?

La foto que quedará para la posteridad es la del colega Puka (Guido Bellido) con la presidenta del Congreso. Eso resume algo que ya veíamos venir, que es un trabajo en pared. Esa foto da a conocer un acercamiento. Y ya no se logra diferenciar los extremos de la izquierda y la derecha. Ese trabajo en pared debilita la democracia y la gobernabilidad. No hace posible que uno pueda permanecer en una bancada de izquierda.

Ya la posición de Castillo en el Parlamento era débil. ¿La división no lo aumentará?

Lo que pasa es que tenemos un Ejecutivo débil gracias a una inacción del Congreso por comerse el pleito de hacer reformas constitucionales para el equilibrio de poderes... No hay que ser un genio en materia constitucional para darse cuenta de que tenemos un desequilibrio de poderes y en buena parte gracias a una Constitución que no fortalece a nuestro Ejecutivo para que pueda plantear las políticas que permitan el desarrollo del país. Y ahí tenemos a un Congreso que está haciendo leyes más para sostenerse en el tiempo que por el propio desarrollo del país. Hay muchos intereses de grupo, sectarios. Ese es el asunto. No se quiere hacer ningún cambio en la Constitución, solo quieren lo que les permita sostener el status quo.

¿Qué se puede hacer ante el escenario de este Congreso?

La respuesta la tienen las personas. Tenemos 130 representantes de cada una de las regiones del país. Tienen que dar cuenta a sus regiones y sus regiones tienen que decirles que ellos están para representarlos, no para los intereses de grupo, de partidos, intereses trasnochados. Aquí, quien tiene su decisión es la población. Como congresistas existimos por la voluntad popular. Creo que es la voluntad popular la llamada a decirnos hasta aquí nomás.

El ánimo vacador en el Congreso no ha desaparecido...

Tenemos un problema estructural de equilibrio de poderes y no tenemos cómo indicarle algo al Congreso, si hasta los que se decían ser de izquierda terminan votando en pared con toda la derecha y centro. Parece que se han convertido en una gran bancada de oposición ¿no?... Me preocupa lo que estamos heredando a las futuras clases políticas, pero soy tacneña y tengo la esperanza de que esto se convierta en posibilidad de que nuevas generaciones puedan hacer algo por el país.

También debe haber autocrítica ¿no? Errores en el Ejecutivo dieron motivos para que la derecha se envalentone.

Sí, hay lugar para la autocrítica. Creo que hay aspectos que se pudieron haber hecho mejor. Pero si hubiésemos cometido menos errores, igual el clima de jaque mate (de la oposición en el Congreso) no se hubiera detenido. Con o sin errores, el grupo más rancio del país estaría buscando lo mismo.

Hoy la vemos reunida con otros ministros de Trabajo.

Mi despacho organizó el Primer encuentro iberoamericano de ministros de trabajo. 17 países de manera virtual. Es importante este encuentro porque hay temas comunes como la informalidad. Hemos discutido cómo disminuirla, promover el sindicalismo, erradicar regímenes de tercerización y subcontratación de trabajadores. Además, casi todos los países tienen códigos de trabajo.

¿El Perú lo tendrá?

En noviembre iniciamos el anteproyecto del Código de Trabajo. Vamos a tener un código laboral donde se pueda tener la normativa sobre derecho del trabajador, vacaciones, CTS, regímenes laborales… todo en un solo cuerpo normativo, que no haya tanta dispersión. Que nos permita ejercer la defensa del trabajador por supuesto con pleno respeto a los empleadores. La cartera hace el anteproyecto, con las centrales sindicales, con los empleadores. Se presentará en mayo del 2022. ❖