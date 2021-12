Exgerente del GRA ofrece caución de S/ 40.000 para obtener su libertad

Arequipa. El exgerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Gregorio Palma, ofreció una caución de S/ 40 mil como garantía de que no fugará ni obstaculizará las investigaciones sobre el caso “Los hijos del Cóndor”.

Palma cumple prisión preventiva por 24 meses , dictaminada en primera instancia, junto al gobernador Elmer Cáceres Llica, dos consejeros, un dirigente y dos funcionarios del GRA.

Ayer, en el segundo día de apelación a esta medida, el abogado del ex hombre fuerte del GRA, reveló que con el apoyo de su familia lograron reunir el fondo , de los cuales S/ 10 mil ya han sido depositados. Además, recordó que desde su detención el pasado 23 de octubre, ha colaborado con la investigación. Por eso pidió a la sala que revisa su apelación afrontar el proceso en libertad con comparecencia con restricciones.

La fiscal superior Katherine Salazar cuestionó el ofrecimiento. Explicó que en esta instancia, no se pueden incorporar nuevos elementos. Aunque, su abogado defensor, señaló que la caución fue ofrecida en primera instancia, pero esta no fue valorada por el juez que vio la causa. Además cuestionó el fallo de primera instancia, en el extremo que no se valoró su arraigo laboral. El abogado de Palma, explicó que no se evaluó la documentación que acreditaría que sí tiene cuenta con empleo fuera del GRA. Palma mostró certificados de labores de docencia y trabajos formales.