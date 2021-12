RMP: “Perú Libre sale destruido”

El Congreso de la República desestimó la moción de censura contra María del Carmen Alva presentada por el ahora exparlamentario de Perú Libre Guillermo Bermejo por las supuestas declaraciones de la titular de la Mesa Directiva durante su viaje a Madrid sobre el Gobierno de Pedro Castillo. Rosa María Palacios señaló que entre el partido oficialista y Juntos por el Perú sumaban 42 votos para destituir a la acciopopulista; sin embargo, este no fue el resultado.

La iniciativa solo obtuvo 20 votos a favor, cinco de Juntos por el Perú y 15 de Perú Libre, mientras que el resto se abstuvo, entre ellos, el ex primer ministro Guido Bellido, quien terminó la sesión con un abrazo fraterno con Alva. Palacios sostuvo que estos hechos son bastante sorpresivos.

“Perú Libre y Acción Popular un solo corazón”, manifestó.

Tras quedarse sin apoyo, Bermejo renunció a la bancada de Perú Libre. Minutos después Hamlet Echevarría también decidió dar un paso al costado.

En horas de la noche, la congresista y ministra de Trabajo, Betssy Chávez, mediante una carta, oficializó su salida de la agrupación del lápiz. Palacios indicó que es posible que en los próximos días se susciten nuevas bajas.

Cisma. Bermejo sustentó el pedido de censura a la presidenta del Congreso, pero no recibió apoyo de los cerronistas. Presentó su renuncia irrevocable a bancada. Foto: difusión

Según el portal periodístico Sudaca, la conversación entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, días antes de la votación a la admisión de la moción de vacancia, fue sumamente larga e importante. Las fuentes precisan que el fundador de Perú Libre habría pedido la salida de Mirtha Vásquez.

“Lo que ha hecho ayer es ofrecer a la Mesa Directiva de centro y de derecha sus votos a cambio de un cogobierno que no incluye a la posición moderada de izquierda. Aunque usted no lo crea, para Vladimir Cerrón los caviares son peores que Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga (...) Perú Libre sale destruido, tres bajas en un día y, además, una confrontación interna”, detalló.

Vizcarra sin regalos

A una semana de la Navidad, el expresidente Martín Vizcarra denunció públicamente que no podía hacer sus compras de fin de año porque en el sistema del Ministerio de Salud solo registra una dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“No puedo ir al banco a hacer el trámite, no puedo ir a una farmacia a comprar medicamentos. Si me enfermara, no puedo ir a ningún hospital. No puedo ir a comprar alimentos. Ni quisiera ir a comprar, incluso, un pequeño presente por Navidad a un centro comercial. No puedo entrar, señor ministro, porque el sistema dice que tengo una dosis”, refirió en su cuenta de Facebook.

“El expresidente tiene tres dosis, no tiene una. Las dos de Sinopharm, que es una muy buena vacuna, y la primera que se puso es la de refuerzo, la que recibió antes que nadie”, dijo Palacios.

La conductora de LR+ comentó que es irónico que ahora sea Vizcarra Cornejo quien no pueda salir y hacer uso de sus derechos constitucionales, cuando un año atrás era él quien restringía las salidas de personas adultas y menores de edad.

“Lo que hay que decirle es lo que nos decían a nosotros en esa época: ‘Presente su acción de amparo’. Tiene todo derecho, la va a ganar porque nadie puede ser privado de sus derechos constitucionales, pero qué curioso que recién se dé cuenta de lo que sufrimos todos los peruanos con las disposiciones que él aplicó sobre todos nosotros”, afirmó.