Kamiche sobre abrazo de Bellido a Alva: “Fue una burla a la moción que presentó Bermejo”

El abrazo entre la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y Guido Bellido generó controversia en la opinión pública y, sobre todo, suspicacias en algunos parlamentarios que estuvieron presentes en Parlamento cuando se votó la admisión a debate de la moción de censura.

Se trata del legislador de Perú Libre Roberto Kamiche, quien expresó su malestar sobre el comportamiento que tuvieron sus colegas el día de la votación. “Para mí fue una burla a la moción que presentó el señor Bermejo”, sostuvo el congresista en diálogo con Canal N.

Respecto de la moción de censura, es preciso indicar que Bermejo, otrora integrante de la bancada de Perú Libre, fundamentó su iniciativa al manifestar que María del Carmen Alva vulneró el principio de separación de poderes y solicitó una injerencia extranjera en asuntos internos.

En esa línea, Kamiche manifestó que cada moción que un congresista presenta se debe respetar, independientemente de que esta “sea buena o mala”.

En otro momento de la entrevista, el legislador calificó de “irónico” el comportamiento de Bellido y reveló que, hasta ahora, no se explica el porqué de este gesto. “Para mí fue fuera de tono (el abrazo). Un gesto dice más que mil palabras”, finalizó.

Congresista Dávila sobre abrazo de Guido Bellido a Alva: “No lo comparto”

El legislador de Perú Libre, Pasión Dávila, expresó su disconformidad por el abrazo que extendió su colega de bancada Guido Bellido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, luego de que el Pleno decidiera no admitir la moción de censura interpuesta en su contra. Al respecto, opinó que no comparte ese gesto “en un momento bastante crítico”.

“Eso no lo comparto, eso no es así. No puede haber ese nivel de gesto (abrazo) en un momento bastante crítico. Yo tengo mi posición personal, (pero) no voy a pedir explicaciones, para qué”, dijo el parlamentario oficialista en radio Exitosa.