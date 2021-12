Congresista Dávila sobre abrazo de Guido Bellido a Alva: “No lo comparto”

El legislador de Perú Libre, Pasión Dávila, expresó su disconformidad por el abrazo que extendió su colega de bancada Guido Bellido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, luego de que el Pleno decidiera no admitir la moción de censura interpuesta en su contra. Al respecto, opinó que no comparte ese gesto “en un momento bastante crítico”.

“Eso no lo comparto, eso no es así. No puede haber ese nivel de gesto (abrazo) en un momento bastante crítico. Yo tengo mi posición personal, (pero) no voy a pedir explicaciones, para qué” , dijo el parlamentario oficialista en radio Exitosa.

Asimismo, comentó que un sector de la bancada no apoyó la iniciativa de Guillermo Bermejo, que renunció a la agrupación oficialista tras la votación, debido a que no contaban con información que demostrara la falta de Alva, a quien se le acusa de pedir a legisladores españoles, en su visita a Madrid, que emitan un pronunciamiento en contra del gobierno de Pedro Castillo.

El ex titular del gabinete ministerial saludó que no procediera la censura contra María del Carmen Alva. Foto: captura de Congreso TV

“Nosotros esperábamos que llegara una fuente bastante razonable, y sobre esa base íbamos a tomar una decisión. Como no se tenía esa información, eso fue mi abstención en el voto”, explicó.

Por otro lado, el congresista Dávila indicó que la bancada de Perú Libre no imaginó que luego de la votación, donde 16 parlamentario oficialistas marcaran abstención, se producirían las renuncias de Guillermo Bermejo, Betssy Chávez y Hamlet Echevarría. No obstante, negó que la agrupación política se esté resquebrajando.

“No lo calculamos, no teníamos idea, pero ya pues, sucedió lo que sucedió. Estamos en política y en política pasa de todo”, indicó.

Perú Libre: estas son las renuncias de la bancada oficialista

La noche del jueves 16 de diciembre ha tenido una serie de renuncias desde la bancada de Perú Libre. La incomodidad dentro de la agrupación se habría generado luego de que solo 15 integrantes de un total de 37 votaran a favor de la admisión del debate de la moción de censura en contra de María del Carmen Alva, presentada el pasado 10 de diciembre.

Sumado a la votación parlamentaria, otro suceso que habría incomodado a gran parte de la agrupación fue la curiosa escena que protagonizaron Guido Bellido y Maria del Carmen Alva cuando se abrazaron luego del debate sobre la censura por las presuntas declaraciones que realizó la presidenta del Congreso en España contra el Gobierno de Pedro Castillo.

Parlamentarios como Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría y Betssy Chávez fueron los primeros en pronunciarse al respecto y decidieron dar un paso al costado, pues argumentaron que la falta de comunicación interna y el poco diálogo no permitieron que haya un acuerdo a nivel grupal.