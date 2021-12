Empresaria Karelim López intentó acogerse a colaboración eficaz

Karelim López Arredondo, la empresaria amiga del ex secretario presidencial Bruno Pacheco, y del mandatario Pedro Castillo, tuvo la intención de ofrecer información que implicaría al jefe del Estado, con la finalidad de acogerse a los beneficios de la colaboración eficaz, de acuerdo con el portal de investigación periodística IDL-Reporteros.

López, quien es investigada por presunto tráfico de influencias, hizo el planteamiento ante la fiscal del caso, Karla Zecenarro, y al procurador anticorrupción, Javier Pacheco, en ambos casos asesorada por su abogado, Fernando Ugaz, según IDL-Reporteros.

López estaba dispuesta a confesar que entregó dinero al presidente Pedro Castillo, por intermedio de Bruno Pacheco, a cambio de que se adjudiquen contratos de obras públicas a las constructoras con las que está vinculada la empresaria.

Está acreditado que Karelim López visitó a Pedro Castillo en 3 ocasiones en Palacio de Gobierno y una vez en la casa de Sarratea, en Breña. Y en 3 oportunidades se reunió también en Palacio con Bruno Pacheco.

Como ha informado La República, López visitó el organismo Provías Nacional, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a nombre de la empresa Termirex. Esta compañía es parte del Consorcio Puente Tarata III, que durante el gobierno de Castillo ganó un contrato de 232,5 millones de soles. La fiscal Zecenarro investiga si las visitas que hizo Karelim López a Palacio tienen relación con el contrato mencionado. Sin embargo, Karelim López desistió de su propósito inicial porque la fiscal Karla Zecenarro le dijo que primero debía reconocer los delitos cometidos, como paso previo antes de acogerse a la colaboración eficaz, conforme la versión obtenida por IDL-Reporteros. Al no aceptar el condicionamiento señalado por ley, López resolvió no insistir. Luego cambió de abogado, designando a César Nakazaki en lugar de Fernando Ugaz.

Poco después de la publicación, Karelim López usó su cuenta de Twitter para señalar que no había ofrecido a las autoridades información incriminatoria contra el mandatario Castillo.

“Niego rotundamente haber brindado información inculpatoria sobre el presidente Pedro Castillo”, indicó: “Niego haber ofrecido, dicho o entregado dinero a Bruno Pacheco con el fin de que sea dado al presidente, previo acuerdo con él. Dejen de exponerme solo para lograr imponer intereses mayores con fines políticos, inventando historias”.

César Nakazaki, defensor de López, confirmó la versión de la empresaria: ”La vía de la colaboración eficaz es una posibilidad en las defensas penales, pero, como señala IDL-Reporteros, solo se acude a ella cuando hay delito que confesar. No hubo ofrecimiento de colaboración eficaz con consentimiento de Karelim López porque no ha admitido comisión de delito”.

Y añadió Nakazaki: “Es falso que Karelim López haya afirmado que entregó dinero al exsecretario Pacheco para él, y mucho menos para el presidente Castillo”.

El abogado Fernando Ugaz, quien también fue mencionado por IDL-Reporteros, a pedido de López, también hizo una aclaración pública: “En mi presencia la señora Karelim López nunca afirmó haber efectuado entregas de dinero alguno de manera directa o indirecta al presidente de la República en funciones”.

Fuentes de La República en el Ministerio Público indicaron que en “reuniones informales” con Karelim López se le informó sobre el procedimiento y los alcances de la figura legal de la colaboración eficaz. Pero que en las conversaciones la empresaria no mencionó contar con alguna información incriminatoria. Ese sería el tenor del informe que la fiscal Karla Zecenarro entregaría a sus superiores sobre el episodio revelado por IDL-Reporteros.

Mientras tanto, consultado por este diario, el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, ratificó la publicación sobre la intención de Karelim López de ofrecer información que implicaría a Bruno Pacheco y Pedro Castillo en un presunto pago.

“No voy a comentar ninguna cosa adicional. Buena parte de lo que está haciendo Karelim junto con César Nakazaki es una especie de ‘yo no fui’, y no voy a comentar eso. Lo único que voy a decir es que me reafirmo totalmente en lo que hemos escrito. No tengo por qué entrar en darte detalles. Sobre lo que está escrito es en lo que me reafirmo”, explicó Gorriti.

“Están tratando de demostrar que no es cierto (lo informado por IDL-Reporteros), que no se dio (el episodio revelado) y que no hablaron (con la fiscal). En vez de utilizar a gente que tiene algún interés -porque, finalmente, los abogados son sus empleados-, ella (Karelim López), cuya relación con la verdad a lo largo de su carrera ha sido de abierta hostilidad con la verdad, en lugar de hacer tanta carta notarial, ¿por qué no se hace un polígrafo?”, señaló el director de IDL-Reporteros.

Gustavo Gorriti adelantó que entre hoy viernes y el sábado habrá una nueva publicación relacionada con el caso con mayor información.

Lo que investiga la fiscal Zecenarro

La fiscal Karol Zecenarro inició una indagación preliminar a Karelim López y Bruno Pacheco porque las visitas de la empresaria al exsecretario y al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno se produjeron cuando la constructora Termirex, a la que está relacionada la empresaria, participaba de un proceso de licitación, que luego ganó el 22 de octubre y firmó contrato el 25 de noviembre de este año.

