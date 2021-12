Omar Candia: alcalde de Arequipa preso de sus promesas y de sus actos

En incertidumbre se encuentra el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia. Las idas y venidas de un proceso judicial por una presunta compra direccionada de cámaras de seguridad en 2012, mantienen su inocencia -y libertad- en cuestión. Hoy desde las 14.00 horas, se conocerá el desenlace. Un resultado adverso, sería la cereza en el pastel de unas semanas cargadas de cuestionamientos contra la autoridad edil.

Ayer Candia y otros cuatro imputados por el delito de colusión agravada, dieron sus alegatos finales, ante el juez para casos de Corrupción de Funcionarios, Edy Leva Cascamayta. Se trata del tercer proceso judicial por la presunta compra irregular de 40 cámaras en 2012, cuando Candia era alcalde de Alto Selva Alegre. En un primer juicio Candia fue absuelto, en el segundo declarado culpable. En ambos, las salas de apelación ordenaron la realización de nuevos juicios.

Candia fue hallado culpable en el segundo proceso, el 20 de diciembre del 2019. Aquel día, minutos antes del fallo adverso, se dio un baño de popularidad en una chocolatada navideña, ataviado como Papa Noel. El año pasado pasó en vilo las fiestas mientras una sala decidía si confirmaba la sentencia.

PUEDES VER:

En su alegato de ayer, el alcalde señaló que no había pruebas en su contra. “Cómo voy a concertar con alguien que no conozco, no hay mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, nunca he coincidido (con el presunto empresario favorecido) en un restaurante o un viaje”, señaló.

El fiscal Rubén Núñez pide 10 años de cárcel para Candia, así como para los exfuncionarios Juan Lipe Lizárraga, Reynaldo Díaz Chilo, el empresario José Luis Ríos Sánchez y el consultor Sandro Martínez Sardón. Además, se solicita una reparación de 2 millones de soles.

Sus palabras lo persiguen

Sumado al juicio, el alcalde está en el cuestionamiento público, por sus promesas de campaña a transportistas informales. En audios de 2018 difundidos hace una semana, se escucha a Candia ofrecer su intervención para que la entonces alcaldesa Lilia Pauca no “moleste” a los piratas con la fiscalización. Además, indica que podría “maquillar” las rutas del Sistema Integrado de Transportes (SIT) para incluirlos. Algunos empresarios del SIT, han tomado estas palabras como una prueba del porqué aún persisten ilegales en sus rutas.

PUEDES VER:

Como parte de este capítulo, ayer se difundió un video donde presuntos informales de Uchumayo, le agradecen a Hardin Abril (excandidato de Arequipa Renace, movimiento político de Candia), su intervención para que “los dejen trabajar tranquilos, sin operativos”, lo que sería indicio de que se cumplió el ofrecimiento de Candia.

Cuestionado por ciclovías no socializadas

La implementación de ciclovías también ha puesto en cuestionamiento a la autoridad. Expertos en transportes coinciden en que la Municipalidad de Arequipa no socializó el proyecto, además un informe de Contraloría indica que el diseño se hizo en base a datos del 2020, cuando el tráfico estaba disminuido por la pandemia.

Alcaldes de distritos como Cayma y Mariano Melgar, han mostrado su oposición a la colocación de estas ciclovías en sus avenidas principales.