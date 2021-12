Mirtha Vásquez: No existe registro; lo que el presidente puede hacer es acordarse quiénes lo visitaron

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, se refirió a las visitas que habría recibido el jefe de Estado, Pedro Castillo, en su domicilio en Breña y manifestó que no existe un registro de quiénes estuvieron en la residencia. Vásquez dijo que lo que se podría hacer ante esa situación es que el mandatario procure acordarse de los nombres de las personas a las que recibió.

“A mí el presidente de la República me encargó manifestar que ellos estaban dispuestos a transparentar, incluso las personas que habían llegado a la casa de Sarratea. (Pero) listas estrictamente como la Procuraduría ha solicitado, (no). Yo he visto el documento que se ha enviado y se pide el registro de personas que han ingresado a la casa, y por supuesto ahí hay un problema porque registro oficial en esa casa no existe. Lo que podría hacerse es que el presidente puede identificar, acordarse de qué personas fueron las que lo visitaron”, afirmó la titular de la PCM para Sálvese quien pueda.

Asimismo, Vásquez recordó que el presidente Pedro Castillo se ha reafirmado en que las visitas que recibió en su domicilio no tuvieron carácter oficial y no se trataron temas relacionados con el Gobierno.

”El presidente reafirma que las visitas que recibió no fueron de ninguna manera para tratar asuntos gubernamentales. En esa medida, estrictamente, un registro como el que se requiere no existe”, agregó.

Vásquez sobre caso de Karelim López y Bruno Pacheco: Está en manos de las autoridades investigar

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se pronunció sobre la investigación que se realiza contra la empresa vinculada con el consorcio Puente Tarata II Karelim López y sobre el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco. La primera ministra indicó que hasta el momento solo hay “versiones” del caso y que las pesquisas dependen de las autoridades.

“Lo que hay en este momento con respecto a ese tema son versiones, hay varios reportajes periodísticos, pero eso está en manos de las autoridades, a ellos les toca investigar (…). Son cosas que están en manos de la Justicia, más allá de las versiones o especulaciones y de lo que nosotros podamos preguntar o recibir”, señaló para la prensa.