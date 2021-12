Kamiche sobre abrazo de Bellido a Alva: “Lo tomé como una burla”

El abrazo entre el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, y la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva (Acción Popular), luego de que la representación nacional decidió rechazar la admisión a debate a la moción de censura en su contra, causó polémica en la bancada oficialista. Sobre ello, el parlamentario del partido de Gobierno Roberto Kamiche señaló que le parecía una burla a lo que había propuesto su compañero Guillermo Bermejo.

“(El abrazo de Guido Bellido a María del Carmen Alva) lo tomé como una burla, ya sabemos que el concepto del señor Bellido es confrontacional siempre (...). Con Guido Bellido nunca se sabe ”, manifestó a La República.

Asimismo, añadió que su actitud “fue irónica” y Bellido tendría que explicar por qué tomó dicha actitud, que parece ser contradictoria a su comportamiento previo y sus diferencias con las bancadas de oposición.

Respecto a su voceada renuncia a la bancada de Perú Libre, el legislador refirió que “lo estaba pensando”. De confirmarse, se uniría al los tres ex congresistas del grupo parlamentario oficialista que dimitieron el último jueves 16 de diciembre: Guillermo Bermejo, Betssy Chávez (también ministra de Trabajo) y Hamlet Echeverría.

Kamiche dio a conocer que él sí estaba a favor de la moción de censura en contra de la presidenta de la Mesa Directiva , debido a que presuntamente habría denigrado al Gobierno de Pedro Castillo en reunión con diputados españoles.

“Claro (que estoy de acuerdo con la censura a Alva) y no solamente contra ella, también contra las actitudes de la señora Chirinos, (que son) confrontacionales, procaces, autoritarios. Los asuntos de una nación, un representante de un poder no puede ir alegremente a ventilarlos a otro país, eso no está bien”, expresó a este medio.

Kamiche considera que habría división en la bancada de Perú Libre

En otro momento, el congresista Roberto Kamiche consideró que habían “conflictos” en la bancada, tras darse las renuncias de ayer, que él consideró “significativas”. En tanto, mencionó que está a la espera de la convocatoria que realice la vocería para conocer las medidas que se tomarán al respecto.