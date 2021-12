Congresista Katy Ugarte descarta renunciar a Perú Libre

La congresista cusqueña Katy Ugarte, de Perú Libre, descartó sumarse a la lista de los tres parlamentarios que renunciaron a la bancada del partido oficialista. Mediante una conversación telefónica con La República, mencionó que el bloque magisterial no apoya lo decidido por Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría y Betssy Chávez. “Cada uno tendrá que responder por sus decisiones” , apuntó.

Ugarte es una de los 16 congresistas que se abstuvieron por la censura en contra de María Del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República. La parlamentaria señaló que no se arrepiente y que su votación fue una decisión consensuada del bloque magisterial.

“Hicimos un análisis a nivel de bloque magisterial. Hemos analizado los documentos que nos alcanzó Cancillería, pero no hay pruebas. Para censurar se debe tener pruebas y sustento, nosotros no tenemos eso. Mi compañero Guillermo Bermejo no estuvo en esa reunión, tomo decisión a título personal. Lo nuestro fue un análisis de documentos”, argumentó.

Añadió que el tiempo les dará la razón. “No podemos caer en un vacío sin tener pruebas. No puedo acusar sin pruebas. Quien queda mal vamos a ser nosotros mismos, en ridículo”, agregó.