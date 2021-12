San Marcos: división por postura en contra de la reforma de la rectora Jeri Ramón

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Marcel Velásquez, profesor de literatura de la Facultad de Letras de la UNMSM, sobre las discrepancias en torno a la contrarreforma universitaria apoyada por la rectora de San Marcos, Jeri Ramón.

Las autoridades de San Marcos no apoyan la reforma universitaria. ¿Qué está pasando?

San Marcos es una universidad muy grande, tenemos 3 mil profesores, 35 mil alumnos, es una comunidad muy extensa donde hay distintas perspectivas. Nuestra rectora se ha alineado con la contrarreforma universitaria y está proponiendo un retorno a formas corporativas gremiales.

Desde mi posición, como profesor con 20 años de experiencia, considero que es equivocado y muchos profesores, muchos estudiantes se han manifestado en contra. Nosotros queremos sostener la reforma universitaria, queremos que se incremente la calidad, queremos que lo avanzado por la nueva ley universitaria y el accionar del Minedu y la Sunedu no se detenga; sino que se incremente.

Puede haber críticas a la Sunedu, por su puesto que sí, hay cosas que mejorar dentro de la reforma, claro que sí, pero no podemos retroceder a modelos corporativos gremiales donde las propias instituciones de autorregulen.

Me imagino que están buscando la manera para que sus autoridades cambien de posición. ¿Qué opinas?

No es solo la rectora de San Marcos; sino también de la Universidad Nacional de Educación que son dos autoridades que se han alineado contra la reforma y hay que recordar que ellas tienen sus grados doctorales en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la cual no ha sido licenciada y sabemos que no tenía estándares de calidad. Creo que hay que entender esas experiencias personales que las hacen defender modelos de universidad que son cuestionables y que le han hecho mucho daño a la juventud que ha sido estafada por décadas.

En San Marcos, desde todas las instancias, profesores, estudiantes, trabajadores hay una corriente a favor de la reforma y la estamos haciendo sentir a través de los canales institucionales, pronunciamientos, asambleas. Estamos manifestando nuestra discrepancia con la posición que ha sumido la rectora. Para nosotros, es una vergüenza que San Marcos aparezca al lado de Telesup, de Garcilaso de la Vega y otras que han estado a miles de alumnos. Espero que nuestras autoridades vuelvan a pensar su posición institucional y San Marcos se alinee con las fuerzas progresistas que quieren defender lo avanzado.

¿Dónde está la izquierda en esta pelea a favor de la reforma universitaria?

Es una pena que estos movimientos políticos de izquierda no comprendan cabalmente lo que está en juego. A veces, predomina el facilismo. Por ejemplo, se les ha privado a los estudiantes realizar un trabajo de investigación para obtener el bachillerato.