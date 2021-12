Informes secretos del ministro encargado de negocios en España sobre la participación de Maricarmen Alva

Estos son los informes que el encargado de la misión de Perú en España, Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro, elaboró sobre la participación de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en Madrid.

El primero de ellos, fechado el 11 de diciembre, y que tiene el sello de “secreto”, relata que Alva informó a sus pares de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que el Congreso peruano otorgó la confianza a dos gabinetes a pesar de que había ministros “que no reunían los requisitos para ejercer el cargo”. También que la propuesta del Ejecutivo para regular la cuestión de confianza y la vacancia presidencial “no establece un adecuado equilibrio de poderes”. Cuestionó, además, que sectores continúen promoviendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Pero Alva también dijo después -como respuesta a los comentarios de la parte española- que desde “el primer día había ministros muy controvertidos” e hizo mención a un “guerrillero de 87 años en el gabinete” (en alusión al ex Canciller, Héctor Béjar). El informe añade que Alva indicó que “hay también una sensación de paralización en el país”, pero no proviene del Congreso, sino de otros frentes como el ex premier Guido Bellido. “Los anuncios de estatización del gas de Camisea y del cierre de algunas minas que hizo que experimentaran fuertes caídas en la bolsa, o la participación de ONGs antimineras en la política”.

No deja de llamar la atención que luego el fujimorista Ernesto Bustamante (quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo) haya señalado, de acuerdo con el informe de Pérez del Solar, que en el Perú existe “una agenda separatista” con el apoyo de políticos bolivianos. Asimismo, Wilson Soto -de Acción Popular y miembro de la delegación- dijo que el país se encuentra “paralizado”.