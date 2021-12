Congreso votó en contra de la moción de censura a María del Carmen Alva

La moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no obtuvo el apoyo parlamentario necesario para proceder. De esta forma, la propuesta del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quedó desestimada con 20 votos a favor, 83 en contra y 16 abstenciones.

En la previa a la votación, fueron 122 congresistas quienes registraron su asistencia, siendo necesario el respaldo de 64 parlamentarios para que proceda la iniciativa impulsada por el parlamentario oficialista Guillermo Bermejo.

Durante el debate se vivieron momento de tensión en el Pleno, como el de la legisladora Sigrid Bazán, quien señaló sentirse avergonzada por el Congreso de la República con respecto al tratamiento que se le dio a la moción de censura contra la presidenta del Parlamento.

Ante estas declaraciones, Rosangella Barbarán de Fuerza Popular pidió a Comisión de Ética investigar a la congresista de Juntos por el Perú por las mencionadas expresiones vertidas durante debate. Asimismo, instó a la legisladora a pedir licencia sin goce de haber durante los próximos cinco años.

Minutos antes, también los parlamentarios Heidy Juarez y Eduardo Salhuana habían señalado que su bancada votaría en contra de la moción de censura contra María del Carmen Alva, mientras que otros como Ernesto Bustamante precisó que la presidenta del Congreso merecía un “reconocimiento por su participación positiva”.

Sin embargo, al inicio del debate se generó la confrontación más fuerte, protagonizada por los congresistas Guillermo Bermejo y Carlos Anderson. Este último lo llamó ‘Bobi’, por lo que miembros de Perú Libre solicitaron que retire el agravio contra el legislador oficialista.