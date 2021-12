Cevallos sobre segunda dosis de Vizcarra: “De ninguna manera se va a excluir el derecho a la vacunación”

En la última semana, Martín Vizcarra señaló que no podía ingresar a lugares públicos cerrados debido a que no podía vacunarse con la segunda dosis de Pfizer contra la COVID-19, ya que habría sido retirado del padrón del Ministerio de Salud. Ante ello, el titular de la mencionada cartera, Hernando Cevallos, afirmó que ningún ciudadano puede ser exonerado de la lista y que se va a cumplir con inocular a todos como es debido.

“ De ninguna manera se va a obstruir, de ninguna manera se va a excluir el derecho a la vacunación de ninguna persona (...) nosotros de ninguna manera vamos a excluir a nadie que necesite alguna dosis de refuerzo ”, indicó en declaraciones a La República

Cevallos manifestó que Vizcarra puede solicitar su carnet de inmunización y además se ha dado la disposición a la universidad Cayetano Heredia, la cual realizó los ensayos clínicos de vacunas contra la COVID-19 y en el que participó el exmandatario, para que “transparenten” las dosis que se han efectuado “para poder completar la vacunación efectiva”.

“ Hemos dado la disposición, hemos hablado con la Cayetano Heredia para que todas las personas independientemente de quienes sean tengan acceso a la segunda dosis o a la dosis de refuerzo ”, acotó Cevallos.

Previo a esto, el titular de Salud indicó que Vizcarra Cornejo no recibiría una tercera dosis contra el coronavirus porque creía que contaba con cuatro.

Vizcarra se quejó de no poder hacer compras navideñas

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que solo ha recibido una sola dosis de la vacuna contra la COVID-19, a pesar de que a inicios del 2021 se dio a conocer que se había inoculado en dos oportunidades con las vacunas de ensayo de la empresa china Sinopharm, cuando aún estaba a cargo del Ejecutivo, en octubre del 2020.

