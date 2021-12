Congreso se opone a reformas constitucionales mediante referéndum

El Congreso de la República aprobó este jueves 16 de diciembre, con 76 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que preside la parlamentaria de Fuerza Popular Patricia Juárez, el cual establece que toda reforma constitucional será aprobada primero por el Parlamento antes de someterse a un referéndum.

Dicho dictamen fue exonerado en segunda votación con 78 votos a favor, 41 en contra y 3 en abstención, por lo que fue ratificado y listo para ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

De esta manera, establece la modificación del artículo 40 de la Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, a fin de que no se puedan convocar a una consulta popular normas “que no se tramiten, según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución”.

Este apartado de la Carta Magna sostiene que “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros” y ratificada mediante referéndum o en una segunda legislatura consecutiva.

Se rechazó la cuestión previa para que retorne la Comisión de Constitución.

Reacciones durante el debate

Guillermo Bermejo, durante el debate, dijo que “el artículo 31 de la Constitución prohíbe cualquier recorte de derechos a los ciudadanos, y ya el JNE se ha pronunciado en dos oportunidades para aclarar que, si se juntan las firmas suficientes, se puede convocar a un referéndum para llamar a una Asamblea Constituyente y lo pueden revisar. No hay nada más democrático que una Asamblea Constituyente”.

Jaime Quito indicó que “considero que este proyecto de ley debe pasar a la Comisión de Constitución, para que, de esta manera, se continúe debatiendo, y estoy seguro que ahí pasará al archivo, porque no tiene ninguna fundamentación el quitarle el derecho al pueblo para que decida si quiere o no una nueva Constitución a través de un referéndum”, aseveró.

La respuesta no tardó por parte de la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, quien señaló que “la razón (de esta ley) es que se ha querido engañar a los ciudadanos desde tiempos de la campaña y se les ha dicho que, con el artículo 32 me voy de frente al JNE y saco una Asamblea Constituyente y cambio todo el sistema del país, y eso no es exacto”, dijo para luego reiterar que el artículo 206 y la ley 26300 señalan que toda reforma constitucional debe pasar por el Poder Legislativo.