Alcalde de Arequipa durante juicio por cámaras: Yo no he cometido ningún delito

El juicio oral contra el alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, concluyó este jueves 16 de diciembre con su intervención de autodefensa y la de los otros acusados. El caso es por presunta colusión en la adquisición de cámaras en el distrito de Alto Selva Alegre en el año 2012.

Durante su autodefensa, el alcalde Candia manifestó que el caso por el que se le acusa nació del denominado operativo Misti de la Contraloría General de la República, que, según él, tenía un conjunto de vicios y falsedades.

El edil manifestó que él no participó en el proceso de adquisición de las cámaras de vigilancia, pues delegó facultades de carácter general en el año 2011 al gerente general y que en por ello los procesos de conformación del comité especial y la firma del contrato quedaron en manos del fallecido Daniel Gómez Benavente . Citó que, de acuerdo a la Contraloría, este procedimiento era legal.

“Yo no he cometido ningún delito. Se me acusa de colusión desleal, para que se cometa este delito se requiere concertación. ¿Cómo voy a poder concertar con alguien que no conozco?”, argumentó Candia en su defensa. De esta manera, pidió al magistrado Eddy Leva que lo absuelva del delito que le imputa el Ministerio Público.

Los demás acusados, como los exfuncionarios Juan Lipe Lizarraga, Reynaldo Díaz Chilo, además del empresario Sandro Martínez Sardón también hicieron uso de su autodefensa.