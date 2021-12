RMP sobre antivacunas: “Se meten cualquier cosa en el cuerpo menos una vacuna autorizada”

Desde el pasado 10 de diciembre, se oficializó el uso obligatorio del carnet de vacunación para ingresar a cualquier local cerrado exceptuando bodegas y farmacias, según un decreto del Gobierno. Un sector de la población que se opone a la vacunación contra la COVID-19 asegura que la medida restringe la libertad de las personas. Rosa María Palacios explicó que esto no vulnera ningún derecho.

Según la abogada, los derechos constitucionales no son ilimitados, absolutos y totales. Agregó que la inmunización no erradicará al coronavirus, pero sí reducirá la letalidad y la transmisión comunitaria activa, encargada de generar nuevas variantes como la ómicron.

Pese a los estudios que aclaran que todas las vacunas son seguras, la congresista de Perú Libre Margot Palacios ha presentado por proyecto de ley donde promueve la postura antivacunas.

La congresista oficialista informó que ella sí posee las dos dosis y utiliza el carnet de vacunación. Asimismo, aclaró que su iniciativa no es antivacuna, sino que pretende respetar los derechos constitucionales de aquellos ciudadanos que han decidido no inmunizarse.

“La señora Margot Palacios de derecho constitucional no ha entendido ni lo básico. Los derechos constitucionales tienen límites y el limite está en el derecho del otro. El otro tiene derecho a vivir en un ambiente saludable. Si yo no me vacuno y voy a trabajar con una persona que sí está vacunada, la puedo contagiar y con una variante mucho más letal”, analizó RMP.

De acuerdo a un informe de La República, desde que se oficializó el uso obligatorio del carnet, 1,7 millones peruanos han acudido a los centros de vacunación.

“El boicot contra el Ministerio de Salud viene de la propia bancada del Gobierno. (...) Los antivacunas son los promotores de brebajes de dióxido de cloro o de la ivermectina; es decir, se meten cualquier cosa en el cuerpo menos una vacuna autorizada por una autoridad competente”, indicó.

Marcha por la educación

La Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) sigue bajo amenaza por el Congreso de la República y los intereses particulares de algunos legisladores, que buscan dar una segunda oportunidad a las universidades con licenciamiento denegado y revivir la extinta Asamblea Nacional de Rectores del Perú (ANR).

Ante el golpe a la reforma universitaria, estudiantes, padres de familia, profesores y personal administrativo han comenzado una cruzada para defender los estudios del nivel superior.

Este miércoles 15 de diciembre se ha convocado a la Marcha por la defensa de la educación, bajo el lema “La Sunedu se le respeta” diversos colectivos se reunirán en la Plaza San Martín.

El congresista Waldermar Cerrón indicó que la iniciativa es de Renovación Popular, pero Perú Libre ha decidió apoyarla porque beneficiaría a una gran mayoría.

“Derecha e izquierda un solo corazón”, concluyó la conductora de LR+.