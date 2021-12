Pedro Castillo lidera nueva sesión de Consejo de Ministros este miércoles 15

El presidente de la República, Pedro Castillo, lidera este miércoles 15 de diciembre desde las 10.30 a. m. una nueva sesión del Consejo de Ministros en la sala de honor de Palacio de Gobierno, de acuerdo a la agenda compartida por la secretaría del despacho presidencial.

Dicha sesión de la PCM, donde también participa la primera ministra, Mirtha Vásquez, se da luego de los encuentros que tuvo Castillo Terrones con los ministros de Estado para una evaluación, dando inicio así a los “Despachos Ministeriales Presidenciales”.

Cabe mencionar que esta ronda de diálogos con los miembros del Consejo de Ministros empezó el último lunes 14 de diciembre con los ministros Pedro Francke (Economía y Finanzas) y Avelino Guillén (Interior). Asimismo, el martes lo hizo el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita.

Por otro lado, este miércoles desde las 10.30 a. m. Pedro Castillo tendrá la visita protocolar del embajador de España en el Perú, Alejandro Alvargonzáles San Martín . Posteriormente, a las 11.00 a. m. el jefe de Estado recibirá a Susan Segal, CEO of Américas Society/Council of the Americas, y a las 11.30 el mandatario despachará al ministro de Defensa, Juan Carrasco.

De igual manera, de acuerdo a la agenda de actividades difundida por Presidencia, a las 3.00 p. m. Pedro Castillo tendrá una reunión con empresarios del sector energético. Seguidamente, a las 4.00 p. m. estará en la Reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA), en el Cuartel General del Ejército, en San Borja.

Por último, a las 8.00 p. m. el presidente Pedro Castillo despachará con el canciller y ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua.