Vásquez: Mucha gente me pregunta por qué no renuncio

La primera ministra, Mirtha Vásquez, conversó en exclusiva con Epicentro TV. Durante la entrevista, la expresidenta del Congreso manifestó que no son tiempos fáciles, por lo que está centrada en buscar una perspectiva y cumplir con los objetivos que posee el Gobierno de Pedro Castillo.

Señaló que siempre hay dificultades, sobre todo en un mandato que recién comienza y se está asentado. Sin embargo, recalcó que muchas personas están trabajando para encontrar el camino.

Ante los cuestionamientos de por qué Castillo Terrones no brinda declaraciones a los medios de comunicación, Vásquez Chuquilín aseguró que el jefe de Estado tiene un estilo propio y sabe expresarse cuando está en plazas.

“Las personas tenemos diferentes formas de comunicarnos. Probablemente, a algunos nos cuesta más este cara a cara con un periodista, pero yo sé que se está esforzando por encontrar mejores mecanismos para salir, comunicar”, comentó.

Asimismo, recalcó que, cuando tomó la Presidencia del Consejo de Ministros tras la salida de Guido Bellido, ya había un gabinete conformado, por lo que ha ejecutado un trabajo de organización. Indicó que es natural que existan diferentes posiciones dentro del grupo de trabajo.

“Cuando discrepamos de los temas, los llamo a conversar y tratamos de ponernos de acuerdo”, detalló.

Vásquez manifestó su preocupación por el tema de la vacancia y las posibles censuras tanto de los ministros de Trabajo y Educación, Juan Silva y Carlos Gallardo, respectivamente, como de María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, la cual se debatirá este jueves 16 de diciembre.

Acotó que prefiere no salir a debatir este tipo de temas y enfocarse en las necesidades de la población.

“Mucha gente me empieza a decir que por qué no renuncio, por qué no salgo más a defender ciertas cosas; de otro lado, que por qué no cuestiono aquello (…) Cuando me dicen “caviar”, que soy una traidora a la causa, recuerdo todo mi recorrido, me hace sentir fuerte”, señaló.

Pedro Castillo

La primera ministra sostuvo que posee una buena relación con el jefe de Estado. Aunque reconoció que pueden discrepar, aclaró que Castillo Terrones es un “hombre de buen carácter” y “siempre tiene una sonrisa”.

Por último, manifestó que la reunión de Runasur no es una actividad ilegal, sino que es un evento llevado a cabo por ciudadanos donde es común invitar a expresidentes.