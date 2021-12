Vizcarra dice que no puede comprar regalos por Navidad porque solo registra una dosis de la vacuna

El expresidente de la República Martín Vizcarra aseguró que solo ha recibido una sola dosis de la vacuna contra la COVID-19, a pesar de que a inicios del 2021 se dio a conocer que el exmandatario se había inoculado en dos oportunidades con las vacunas de ensayo de la empresa china Sinopharm, cuando aún estaba a cargo del Ejecutivo, en octubre del 2020.

A través de un enlace en vivo en sus redes sociales, Vizcarra se quejó de que no puede ingresar a ningún centro comercial u otros espacios cerrados, ya que, por un lado, en el sistema de registro de vacunados solo aparece con una sola dosis. Asimismo, ha sido excluido del padrón de vacunación.

“No puedo ir al banco a hacer el trámite, no puedo ir a una farmacia a comprar medicamentos. Si me enfermara, no puedo ir a ningún hospital. No puedo ir a comprar alimentos. Ni quisiera ir a comprar, incluso, un pequeño presente por Navidad a un centro comercial. No puedo entrar, señor ministro, porque el sistema dice que tengo una dosis” , dijo en su cuenta de Facebook.

Sobre las otras dos dosis con la Sinopharm, el exjefe de Estado señaló que únicamente se ha inmunizado con la vacuna Pfizer el 27 de junio pasado, tal como figura en la plataforma web Pongo el hombro del Ministerio de Salud. Además, sostuvo que las que se inyectó se encontraban en fase experimental. Por ello, solicitó autorizar la aplicación de una dosis de refuerzo.

El exmandatario alega que solo ha recibido una sola dosis. Foto: Martín Vizcarra

Cevallos: Vizcarra no recibirá vacuna de refuerzo porque, tengo entendido, tiene cuatro dosis

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo no recibirá la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, ya que él tendría ya cuatro dosis aplicadas. Aclaró que esta medida no vulnera el derecho universal a la vacunación en el marco de una pandemia.

“Las personas que han recibido más de tres dosis no van a recibir una dosis adicional. (…) No, ya no, (Martín Vizcarra no recibiría una tercera dosis) porque tiene, tengo entendido, cuatro dosis; entonces, él no necesita una tercera”, declaró a TV Perú.

En esta línea, Hernando Cevallos aclaró que el Ministerio de Salud ha dispuesto que las personas investigadas por los casos de vacunación indebida puedan recibir la dosis de refuerzo y “eso no quiere decir que se dejará de investigar o que no reciban las sanciones correspondientes”, sino que se tiene que respetar su derecho a la vacunación, siempre que no hayan recibido la tercera dosis con anterioridad.