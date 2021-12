María Agüero de Perú Libre: “Los golpistas blindan a la presidenta del Congreso”

La congresista de Perú Libre, María Agüero, se pronunció en contra de las bancadas que apoyan y no quieren censurar a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, señalada de haber ido a Madrid y pedir a los disputados españoles un pronunciamiento en el que indiquen que el mandatario Pedro Castillo no tiene legitimidad.

“ Los golpistas entran en pánico y blindan a la presidenta del Congreso al impedir que diputados españoles testifiquen sobre sus declaraciones acerca de la legitimidad del Gobierno y la petición de intervencionismo en asuntos de nuestro país. ¡El pueblo exige conocer la verdad!”, expresó Agüero en su cuenta oficial de Twitter.

Parlamentarios de Perú Libre habían intentado citar virtualmente a diputados españoles a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano para que hablen sobre lo ocurrido con Alva en el país ibérico, pero dicho requerimiento fue rechazado por ese grupo de trabajo, presidido por el fujimorista Ernesto Bustamante.

Fue la revista César Hildebrandt que publicó un audio de la diputada Noemí Villagrasa, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien se quejó “de las intervenciones impertinentes y poco democráticas que tuvo Alva durante la reunión”.

El medio también señaló que la titular del Parlamento peruano “exigió a sus pares ibéricos que emitan un pronunciamiento, señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad”.

Luego, el diputado ibérico Antón Gómez-Reino calificó de “preocupante” e indignante” lo que dijo Alva en el encuentro. Asimismo, La República pudo recoger testimonios de personas presentes en dicha reunión, quienes dijeron que la acciopopulista había usado frases como “gobierno de terroristas”, “ministros incultos” y “asesinos confesos” para referirse a la gestión de Castillo Terrones.

Alva Prieto ha negado estas versiones. Y ha sido respalda por los dos congresistas que estuvieron en la reunión: Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) y Wilson Soto (Acción Popular), así como por el encargado de la Embajada de Perú en Madrid, Eduardo Pérez del Solar, quien, en respuesta a este diario, respaldó la versión de la presidenta del Legislativo.

Tras esta crisis, el parlamentario de Perú Libre, Guillermo Bermejo, ha presentado una moción de censura contra María del Carmen Alva. Y ha recibido el respaldo de Juntos por el Perú.

No obstante, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Fuerza Popular ya han anunciado que no apoyarán el pedido para retirar a Alva de la Mesa Directiva. Por su parte, Flor Pablo, del Partido Morado, ha dicho que no es momento para censurar a la titular del Legislativo, mientras que Jorge Montoya (vocero de Renovación Popular) ha indicado que no secundará la moción presentada por Bermejo.