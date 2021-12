Margot Palacios: “No me permitían subir al avión y tuve que vacunarme”

La congresista por Perú Libre, Margot Palacios, defendió su proyecto de ley que busca que la vacunación contra la COVID-19 no sea obligatoria para los ciudadanos. Sin embargo, sorprendió al afirmar que ella sí se ha inmunizado contra el coronavirus.

En diálogo con RPP, la legisladora afirmó que las estadísticas que existen sobre los efectos secundarios no son suficientes y aseguró que las vacunas contra la COVID-19 están en proceso de ensayo, a pesar de que el periodista refutara que existen etapas en la investigación.

No obstante, contrario al PL que presentó, la parlamentaria de la bancada oficialista señaló que sí recibió las dosis contra la enfermedad, ya que “era una exigencia” que se le hizo cuando quiso abordar un avión para realizar sus labores de representación.

“Sí (me vacuné), porque era una exigencia, porque tenía que ir a un viaje y no me permitían subir al avión. Soy congresista y tengo que viajar para hacer mi semana de representación, para presidir mis comisiones y si no lo hacía, no podía ir” , dijo a RPP.

Pese a reconocer que la inoculación contra el coronavirus es necesaria para desarrollar ciertas actividades, la congresista Palacios continuó en defensa de su iniciativa al fundamentar que es un derecho constitucional de la ciudadanía que no se les obligue a recibir las dosis.

“Acá hay que dejar en claro que, así como nosotros nos hemos vacunado voluntariamente en esa facultad que nos da la Constitución, también hay ciudadanos que no están de acuerdo porque no creen en esta”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que se encuentra en contra de la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación, ya que señaló que esa disposición debía realizarse en el marco de una ley y no de un decreto supremo.