JNE retira solicitud de inscripción de Nuevo Perú por no cumplir con requisitos

La Dirección Nacional de Registros de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones decidió retirar la solicitud de inscripción del partido Nuevo Perú, liderada por la excandidata presidencial Verónika Mendoza, por no levantar observaciones ni cumplir con requisitos exigidos por ley.

Según la resolución n.° 775-2021-DNROP/JNE, el ente electoral indicó que el partido en vías de inscripción “Nuevo Perú, por Democracia, Soberanía y Justicia” no subsanó la totalidad de observaciones ni concretó las disposiciones que demanda la Ley 28094 para la inscripción de una organización política en el plazo correspondiente.

“Resulta, sin duda, relevante, dado que ya no es factible otorgar un plazo adicional a la organización política para el levantamiento de la observación subsistente, en virtud que el plazo aludido es de naturaleza legal, no discrecional de esta Dirección y, adicionalmente ha sido utilizado en su totalidad” , se dicta en el documento firmado por Fernando Rodríguez Patrón.

La observación que Nuevo Perú no subsanó

En otro apartado de la resolución, el JNE señaló que verificó si en efecto los representantes legales de Nuevo Perú cumplieron con levantar las siete observación formuladas por la institución electoral, que se sustentaban en irregularidades dentro del estatuto presentado por el partido como en el número de afiliados y comités provinciales.

De la documentación enviada por Nuevo Perú, se lograron subsanar todos los puntos menos uno, que es el referido a la cantidad de bases provinciales en funcionamiento. Según la Dirección Nacional de ROP, se lograron acreditar 49 comités de los 81 que indicaba el partido presidido por Mendoza; es decir, no se alcanzó el mínimo exigido por la Ley de Partidos Políticos (LOP).

“Por lo que no cumple con la exigencia establecida en el artículo 8º de la LOP de contar con comités provinciales ubicados en no menos de cuatro quintos (4/5) de los departamentos de país y en no menos de un tercio (1/3) de las provincias, con no menos de 50 afiliados, números precisados por la Resolución Nº 0136-2020-JNE y que corresponden a 65 comités provinciales ubicados en 20 departamentos del país ”, consigna en la resolución.

PUEDES VER: César Acuña anuncia que bancada de APP no apoyará la moción de censura contra Alva

Se validaron más de 37 mil afiliados, según secretario de Nuevo Perú

El secretario general de Nuevo Perú, Álvaro Campana, a través de un comunicado, sostuvo que su partido político ha presentado más de 37 mil fichas de afiliados y la acreditación de 81 comités provinciales ubicados en 21 regiones del país. De esa manera, cumplió con levantar las observaciones del JNE oportunamente, sostuvo el representante de la organización.

Al respecto, Campana comentó sobre la resolución n.° 775-2021-DNROP/JNE, la cual indica que solo se validaron 49 comités provinciales con 50 o más afiliados en 21 departamentos.

“En los otros 16 comités requeridos se ha observado apenas algunas fichas, en algunos comités solo falta validar una ficha o dos; sin embargo, no nos dan un plazo para subsanar estas fichas de afiliación a pesar de que cumplimos de lejos el requisito de los 24 mil afiliados válidos” , refirió.

PUEDES VER: Casos de corrupción de gobernadores regionales se dispararon durante la pandemia

El secretario general indicó que ha presentado un recurso de apelación ante el JNE. “No pedimos que se nos exonere de ningún requisito, solo que se nos dé un plazo para subsanar”, expresó.