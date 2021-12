Congreso: Héctor Ventura reemplazará Alejandro Aguinaga en la Comisión de Fiscalización

La bancada de Fuerza Popular designó al parlamentario Héctor Ventura como nuevo miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República en reemplazo de Alejandro Aguinaga, quien decidió retirarse de este grupo de trabajo, luego conocerse que el Poder Judicial decidió abrir un proceso penal en su contra por el caso de las esterilizaciones forzadas.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el conjunto fujimorista señaló que solicitarán en la próxima sesión del Pleno del Parlamento la actualización de la nómina de sus miembros en dicha comisión.

“Se informa que por acuerdo unánime de la bancada se incorporará como miembro titular de la comisión al congresista Héctor Ventura, quien reemplazará al congresista Alejandro Aguinaga ”, anunció el grupo congresal de Fuerza Popular en el mismo pronunciamiento.

Héctor Ventura reemplazará a Alejando Aguinaga

En la víspera el propio Aguinaga escribió en sus redes sociales que le pidió a su bancada que lo reemplacen en la Comisión de Fiscalización, con el propósito de que no se paralicen la investigaciones de este grupo parlamentario. Tras ello, se anunció la incorporación de Héctor Ventura.

“Hasta el momento no se me ha notificado la arbitraria resolución que abre proceso penal en mi contra; sin embargo, a efectos de no paralizar las investigaciones a cargo de la Comisión de Fiscalización, le he solicitado a mi bancada se designe a mi reemplazo en dicha comisión”, escribió el fujimorista en Twitter.

¿Por qué Alejando Aguinaga dejó la Comisión de Fiscalización?

Aguinaga decidió dejar la Comisión de Fiscalización, después de que congresistas de diversas bancadas solicitaran su renuncia. Incluso, los legisladores del Partido Morado enviaron un oficio dirigido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva para que se le remueva de la presidencia de este grupo.

Ello, luego de que el último sábado 11 de diciembre, el juez Rafael Martínez Vargas decidió iniciar un proceso judicial al expresidente Alberto Fujimori y los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Jong Motta como autores mediatos de las esterilizaciones forzadas en agravio de 1.300 mujeres empobrecidas y quechua hablantes.

¿Quién es Héctor Ventura?

Héctor José Ventura Ángel nació el 24 de julio de 1979, es abogado de profesión y actualmente ocupa el cargo de congresista de la bancada de Fuerza Popular para el periodo 2021-2026, tras ser elegido en las últimas elecciones.

PUEDES VER: Comisión de Ética archivó caso de Rosselli Amuruz por participar en fiesta durante la pandemia

Estudió derecho en la Universidad San Juan Bautista y culminó sus estudios en el 2006. Posteriormente obtuvo una maestría en Derecho Civil de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, consiguió un diplomado de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias en ESAN.

Perfil político de Héctor Ventura

Ventura es un político de derecha que en 2015 fundó y ejerció de personero legal del partido político Roca Fuerte-Segunda Jerusalén. Tras ello, el 2019 la organización canceló su inscripción.

Su siguiente participación en la política fue hasta el último abril, cuando se presentó como candidato a congresista en las Elecciones Generales 2021 como representante de Tumbes y logró obtener una curul.