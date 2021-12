Sagasti rechaza reforma en el Congreso para tumbarse a la Sunedu: “Son intentos mezquinos e interesados”

El expresidente de la República Francisco Sagasti se pronunció sobre los proyectos de ley que pretenden aprobar en el Congreso de la República para tumbarse a la Sunedu y la reforma universitaria. Las iniciativas aprobadas por la Comisión de Educación buscan dar una segunda oportunidad a las universidades públicas que no consiguieron el licenciamiento.

A través de sus redes sociales, Sagasti Hochhausler rechazó la reforma que pretenden aprobar desde el Parlamento y calificó de “interesados y mezquinos” los intentos de algunos legisladores.

“Es fundamental para el futuro de nuestro país elevar la calidad de la educación superior. Rechacemos los intentos interesados y mezquinos de sabotear la reforma universitaria y a la Sunedu”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tuit de Francisco Sagasti. Foto: captura

En declaraciones para TV Perú, el exmandatario dijo que es una “catástrofe” la intención del Legislativo de aprobar estos proyectos de ley y enfatizó que tienen que rechazarse.

“Es una catástrofe y es algo que todos los peruanos debemos rechazar tajantemente porque no tiene ningún sentido. Es retroceder, es tirarnos hacia atrás, no solamente en investigación, sino en calidad de investigación”, aseveró.

“El número de oportunidades que se les ha dado a las universidades que tienen licencia denegada ha sido enorme. Se les ha pedido que presenten planes y no lo han hecho, o porque no pueden o porque no quieren. A esos universidades no podemos darle la licencia para continuar estafando a los estudiantes”, añadió.

Sunedu recurriría al TC

El jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, y otros representantes de la entidad mostraron nuevamente su posición en contra de los proyectos de ley que se aprobaron recientemente en la Comisión de Educación. Explicaron las acciones que tomarían en caso el Gobierno promulgue las normas.

“Esto es una amenaza no solo para la Sunedu, sino para la reforma universitaria. Lamentablemente, cualquiera de las acciones que se concrete en el Congreso de la República será motivo para solicitar que el Gobierno se pronuncie a favor de la reforma universitaria y de la Sunedu como órgano regulador”, señaló para la prensa