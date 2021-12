Carlos León Moya: “Si al Gobierno de Castillo le va mal, al resto de la izquierda también”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con el politólogo Carlos León sobre su paso por la PCM durante el gobierno de PPK y cómo ve reflejada la ingenuidad del exmandatario en Pedro Casquillo que, al igual que Kuczynski, superó el primer intento de vacancia presidencial.

¿Cómo nació Voto irresponsable?

Tenía una idea de hacer un podcast o un programa más o menos armado para la campaña electoral. Me compro el micrófono antes de que cierre la primera cuarentena de enero y quise grabar y no pude. Tuve el micrófono dos meses sin usar porque no sé producir, no sé editar, quería una cosa con guion porque tengo un pánico escénico que no parece, pero lo tengo.

Al final, llegó un sábado antes de las elecciones, entonces era hacerlo el sábado o nunca. Llego a Lima un viernes, pongo el micro y a ver qué sale en vivo. No fue planeado, no salió del todo mal. La interacción del público es sumamente importante.

Trabajaste en la PCM, durante el gobierno de PPK, quien superó la primera vacancia ¿Cómo viviste esos tiempos?

Yo trabajé hasta quincena de junio del 2017. Nos botaron de un día para otro con mi buen amigo José Alejandro Godoy, pero en abril empiezo a escuchar que indultar a Alberto Fujimori era una buena idea política. ¿Qué están haciendo?, pensaba yo.

Se creía que a Keiko Fujimori tú la podías saciar, calmar o llegar a un acuerdo y, después, se corroboró que estaban equivocados. Recuerdo haber ido el día que Fernando Zavala pone cuestión de confianza y termina yéndose con todo su gabinete, fui a Palacio y vi un ambiente de tranquilidad sorprendente, la gente estaba tranquila, confiada y yo decía, ‘pero ¿por qué?’ Lo veo también con Castillo. Estás yendo al abismo, no le pones freno, crees que no te va a pasar nada, si caes va haber paracaídas.

También recuerdo a PPK en absoluta negación. Guardó esa información para sí, le habrá contado a algunas personas, pero no al resto. Para muchos ministros fue una sorpresa lo que sucedió en diciembre. A mí, en alguna reunión, me dijo que todo eso era invento del Apra. Tú lo ves, tiene 80 años y le tienden a creer, pero me mintió en la cara. Es una lección que me llevo.

¿Por qué crees que Verónika Mendoza no toma más protagonismo en el Gobierno de Castillo?

No sé por qué, pero si fuera Verónika Mendoza también diría: ‘Uy, mejor no’. Antes de la campaña tampoco hablaba mucho. Era medio oculta, la estaban cuidando al parecer. En la entrevista del domingo, dio la impresión de saber defenderse mejor que el Ejecutivo, pero hay una tendencia de hablar poco tal vez para autoprotegerse. Lo que sí tengo claro es que si al Gobierno de Pedro Castillo le va mal, al resto de la izquierda también les va a ir mal una buena cantidad de años.