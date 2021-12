Pasaron al retiro a generales EP que acusaron a jefes por proceso de ascensos

Los generales de brigada EP Marco Campos Gerónimo y Julio Domínguez Pasco, quienes solicitaron al presidente Pedro Castillo una reunión para informarle de presuntos actos de favoritismo en el proceso de ascensos de grado en el Ejército, fueron pasados a la situación de retiro por la causal de renovación de cuadros.

En total fueron dados de baja 43 oficiales de alta graduación: 21 del Ejército, 10 de la Fuerza Aérea y 12 de la Marina de Guerra. En el Ejército están comprendidos 2 generales de división -Wuilliam Flores Zúñiga y Fernando Leguía Murillo-, y 19 generales de brigada, entre quienes figuran Marco Campos y Julio Domínguez, según las resoluciones supremas suscritas por el jefe del Estado, Pedro Castillo, y el ministro de Defensa, Juan Carrasco.

El presidente Castillo no recibió a los generales Campos y Domínguez y firmó las resoluciones con los nombres que había propuesto el ex comandante general del Ejército, general de división José Vizcarra Álvarez.

Los generales Campos y Domínguez, quienes alegan que el proceso de ascenso al grado de general de división estuvo plagado de irregularidades y orientado a favorecer a los generales de brigada Ángel Pajuelo Jibaja y Rubén Chucos Torres, interpusieron acciones de amparo para evitar que fueran pasados al retiro. Sin embargo, antes que el juez resolviera el caso, el presidente Castillo y el ministro Carrasco resolvieron dar de baja a Campos y Domínguez, según la propuesta del ex comandante general José Vizcarra.

De acuerdo con Jesús Barboza, abogado de los generales de brigada Campos y Domínguez, carece de sustento legal la baja de ambos oficiales.

“Los pases al retiro de los generales de brigada Campos y Domínguez son inconstitucionales, porque el presidente Castillo ha emitido una resolución suprema cuando el juez ha tomado jurisdicción sobre este caso. Ha incurrido en una infracción constitucional’', explicó Barboza.

“Estamos a la espera de recibir una medida cautelar para resguardar los derechos constitucionales de los generales Marcos Campos y Julio Domínguez”, señaló el abogado.

Los oficiales de alta graduación del Ejército que han pasado al retiro son los que propuso la institución castrense al presidente Castillo, representado por el excomandante general José Vizcarra. Entrevistado por La República, Vizcarra confirmó que Palacio de Gobierno no modificó la relación de oficiales que entregó, tanto de los ascensos como los pases al retiro.

Originalmente, el general de división Walter Córdova Alemán estaba en la lista de pases al retiro, pero con el relevo de José Vizcarra, Córdova lo reemplazó como comandante general del Ejército.

“Efectivamente, los pases al retiro de los oficiales generales se han mantenido de acuerdo a la propuesta institucional durante mi gestión. La única variación es que el actual comandante general del Ejército, Walter Córdova Alemán, estaba dentro de esa propuesta”, manifestó el general José Vizcarra.

“Al general de división José Córdova le correspondía irse por antigüedad. Sin embargo, lo nombraron comandante general del Ejército antes de que se presentarán los pases al retiro, en consecuencia yo tenía que irme. Córdova era mi promoción’', precisó Vizcarra.

Ex comandante general del Ejército José Vizcarra, pieza clave en el entramado de los ascensos irregulares. Foto: difusión

Respecto a los pases al retiro de los generales de brigada EP Marcos Campos Gerónimo y Julio Domínguez Pasco, el general Vizcarra explicó que ambos oficiales generales eran antiguos y les tocaba salir de la institución.

“De esa promoción, ya no tenía que quedar ningún general de brigada. Y como Campos y Domínguez no ascendieron (al grado de general de división), les correspondía irse”, indicó el ex comandante general del Ejército.

Con el pase al retiro de los generales de división Wuilliam Flores Zúñiga y Fernando Leguía Murillo, se produjo una renovación del Estado Mayor del Ejército. Ha sido designado como jefe de Estado Mayor General -el número dos de la institución- al general de división David Ojeda Parra, pero queda pendiente el nombramiento del inspector general del Ejército. También están pendientes las designaciones de los comandantes generales de la divisiones del Ejército en el territorio nacional.

El recién ascendido a general de división, Ángel Pajuelo Jibaja, que ofició de secretario del ex comandante general José Vizcarra, ahora será el jefe de Operaciones Logísticas. El comandante general Walter Córdova designó como su secretario al general de brigada Jorge Agramonte Aguilar. Antes de fin de año habrá más cambios en el Ejército.

Datos

En la lista. El mayor general FAP Edgar Briceño Carnero, quien recurrió al exsecretario Bruno Pacheco para que fuera ascendido, fue pasado al retiro.

Uno más. El mayor general Wolfgang Grozo Costa también fue dado de bajo, pero circula versión de que sería nombrado jefe de la DINI.

Pases al retiro en las FF. AA.

Infografía - La República

Infografía - La República