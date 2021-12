Palacios sobre presuntas presiones del Ejecutivo en FF. AA.: “Debe ser totalmente investigado”

La congresista de Perú Libre Margot Palacios se pronunció tras la difusión de unos chats en los que el presidente de la República, Pedro Castillo, conversa con el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, quien denunció presiones por parte de representantes del Poder Ejecutivo, como el entonces ministro Walter Ayala y el exsecretario Bruno Pacheco, sobre el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.

“Condeno y por supuesto que debe ser totalmente investigado. Acá se tiene que trabajar de una manera transparente. No por ser del oficialismo voy a permitir alguna situación irregular ni mucho menos socavar o estar tapando situaciones irregulares. A eso no hemos venido. El oficialismo ha venido a trabajar y exigir transparencia. No vamos a ser parte del continuismo que por 200 años nos ha gobernado”, declaró Palacios a la prensa en exteriores de Palacio.

A raíz de las denuncias de los ex altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició pesquisas. Los generales en calidad de retiro José Vizcarra (EP) y Jorge Chaparro Pinto (FAP) brindaron su testimonio ante la Fiscalía el miércoles 24 y jueves 25 de noviembre, respectivamente.

En tanto, la toma de descargos al jefe de Estado Castillo Terrones estaba pactada para este martes a las 10.00 a. m.; sin embargo, el último lunes, el Ministerio Público comunicó que dicha sesión se desarrollará en un nueva fecha a solicitud del mandatario.

“La Fiscalía de la Nación informa que, a pedido del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, la declaración testimonial prevista para el martes 14 de diciembre a las 10 horas será reprogramada para una nueva fecha”, señaló la institución en un tuit.

Dina Boluarte: La Constitución ampara a Pedro Castillo en los ascensos de las FF. AA.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, dijo el domingo 12 de diciembre que la Constitución respalda al presidente Pedro Castillo. La declaración la brindó tras ser consultada por unos chats de WhatsApp publicados por El Comercio, en los que el jefe de Estado habla con el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra.

PUEDES VER: Cambios en el entorno presidencial después del intento de vacancia

“De acuerdo a la Constitución, el tema corresponde al presidente. Igual, no he tenido alcance de los chats, supongo que el presidente, dentro de la investidura que le corresponde como jefe de Estado, tiene que coordinar con su secretario general y con el comandante de las Fuerzas Armadas para ver el tema de los ascensos. Creo que la Constitución lo ampara a Pedro Castillo”, señaló la también vicepresidenta.